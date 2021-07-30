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調查局前組長調包盜賣3億毒品 緝毒女王受牽連調職

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局航基站前組長徐宿良被控和竹聯幫黑道掛鉤，盜賣3萬顆一粒眠、524公斤K他命，不法獲利高達3億6千多萬元，連共犯都說「這種事只有電影情節才有」，檢方日前依貪汙罪起訴徐等9人，法院今裁定徐宿良延押；調查局也同步發布人事異動名單，曾任航基站秘書、有「緝毒女王」稱號的毒品防制處科長謝淑美，改調資通安全處調查專員。

此波人事共有4人調離現職，除謝淑美外，另包括台北市調查處士林站主任林東正，改調總務處專門委員；督察處簡任督察謝發瑞，改調台北市調查處專門委員、督察處簡任督察秦少興，改調新台北市調查處專門委員。

綽號「阿美」的謝淑美，曾因偵破多起大型毒品案件被稱為「緝毒女王」，她擔任台北市調查處機動站秘書期間，獲美國聯邦調查局邀請受訓，是調查首位赴FBI交流的女秘書；另在出任新北市調查處副主任期間，破獲大型製毒工廠，查扣兩百多萬顆一粒眠毒品，是調查局明日之星。

林東正早年調派台灣高檢署查緝查黑行動中心，協助偵辦過前總統夫人吳淑珍國務機要費案，今年3月才調升主任，卻因徐宿良調包毒品遭調職。

調查局長呂文忠日前召開記者會表示，此事牽連甚廣，顯示航基站內控機制失靈，才讓徐宿良有機可趁，本案案發期間曾任職航基站主任、副主任人員，先行調離現職送監察院懲戒，總計12人。

調查官徐宿良（左）內神通外鬼盜賣3億毒品。圖／翻攝臉書
調查官徐宿良（左）內神通外鬼盜賣3億毒品。圖／翻攝臉書

毒品 女王 調查局

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