醋夫持刀殺妻刺死和事佬 檢警今相驗決定解剖釐清死因

57歲吳姓男子因家暴被禁止接近45歲鄭姓妻子，昨天傍晚卻持刀到鄭女上班燒烤店將她刺成重傷，送醫急救，在場曾姓男子上前阻止，也被刺中左腹、臟器外露，傷重不治；吳嫌逃亡4小時後落網，他稱不滿妻子有婚外情，且欠他百萬元才行凶，警詢後今天依殺人、傷害、違反家暴令移送，檢方偵訊中。

檢警今天下午進行相驗，決定擇日解剖釐清死因。

警方調查，吳男有賭博、家暴前科，是吊車司機，鄭女曾申請家暴令，尚未離婚，家暴令禁止吳男在兩年內接近鄭女。

鄭女是大陸籍，在新莊區中和路燒烤店工作，52歲曾男是燒烤店老闆胞弟，兩人昨天在燒烤店內工作。傍晚5點多，吳男持折疊刀前往燒烤店，與鄭女爆發衝突，吳持刀刺殺鄭女，造成她身受多處刀傷，曾男見狀挺身而出幫鄭女擋刀，左腹遭吳男刺中重傷，臟器外露，當場失去呼吸心跳。

鄭女說，婚後吳男時常懷疑她外遇，兩人常為此發生爭執，吳男甚至曾將她鎖在家中不讓她外出上班，她因此在去年聲請保護令。

吳男犯案後騎機車返回住所，改換汽車逃逸，警方致電吳男勸他投案，他稱「處理好事情就會出來面對」；但員警沒鬆懈，以車追人，4小時後在泰山地區攔下他。

吳男到案供稱，鄭女是他第二任妻子，兩人沒有小孩。先前因鄭女申請家暴令，他不得接近鄭女，但固定有給鄭女生活費。他與前妻有個女兒， 日前女兒因感情問題尋短不治，他情緒低落，又因鄭女疑有婚外情，欠他1百多萬元，才會持刀前往理論，失控殺人。