影／夫妻涉販毒 警方踹門一記大外割制伏毒販
王姓男子與越南籍妻子未顧及女兒在家，將住處當毒品咖啡包分裝工廠，涉嫌販賣毒品。高雄警方查出他們夫妻落腳處，動員踹門進屋搜查，見王正準備銷毀毒品咖啡包，警務員立即一記柔道大外割，制伏王姓男子，逮捕這對夫妻，依違反毒危害防制條例嫌移送法辦。
高雄市刑警大隊偵六隊在疫情期間，根據涉毒者的犯罪資料，分析出高雄市大社區有1對男女涉嫌販賣安非他命及毒品咖啡包，發覺王姓男子（40歲）與阮姓女子（41歲）涉案，才查出王與二婚的越南籍的阮姓女子是夫妻。
7月27日警方追出王姓男子夫妻與一名剛成年的女兒，租屋在大社區某大樓，在大樓外埋伏多時，趁阮女外出，立即上前逮人上樓。但王姓男子在屋內栓鎖房門，警方立即踹門查緝。
刑大警務員蔡宗憲一進屋，發現王正銷毀毒品，立即衝上以一記柔道大外割，將王制伏倒地，在屋內搜出安非他命、毒品咖啡包及俗稱「喵喵」的三級毒品甲基卡西酮，以及封膜機等製造毒品咖啡包的器材，依違反毒品危害防制條例罪嫌，將王、阮夫妻移送法辦。
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