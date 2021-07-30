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神秘「美鷹會」精神領袖王鑫 涉館長槍擊案首度鏡頭前曝光

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神秘「美鷹會」精神領袖王鑫 涉館長槍擊案首度鏡頭前曝光

聯合報 / 記者張宏業李奕昕／台北即時報導

天道盟「美鷹會」精神領袖王鑫。記者張宏業／攝影
天道盟「美鷹會」精神領袖王鑫。記者張宏業／攝影

天道盟神秘「美鷹會」精神領袖王鑫疑牽涉發生於3年前的濱江街槍擊案、北市民權西路都更恐嚇案，昨天遭刑事局帶回漏夜偵訊，消息傳出震撼北台灣黑道，警方今天凌晨依組織犯罪將王鑫等4人移送台北地檢署複訊；特別的是，25年前王鑫因涉及四海幫前幫主陳永和命案遭調查，但從未在媒體鏡頭前曝光，王鑫今天首度現身，警方還出動除爆特勤隊戒護，陣仗十足。

據了解，北檢昨天開出12張搜索票，指揮刑事局搜索約談王鑫、土方公會理事長王建翔（綽號毛毛蟲）、美鷹會長劉姓大哥（綽號阿扣）、劉男左右手劉宗銘、女子林翠華（綽號華姐）、王鑫前司機李冠緯共7人，阿扣今晨在台南落網，預計上午移送北檢。

據指出，王鑫面對警方詢問全程行使緘默權，檢方是否會對其做出強制處分，值得關注。警方這次拘捕王鑫，是懷疑他涉及館長槍擊案、濱江街槍擊案、立法院旁槍擊案、以及民權西路一起都更恐嚇案。

行事作風低調的王鑫，近年活躍大台北地區，他的名號雖然響亮，但絕大多數兄弟都是「只聞其名、不見其人」，從未見過本尊，這25年來他幾乎與刑事司法系統絕緣，最近一次進出法院大約是2年前，因涉及中國公關顧問公司負責人李世仁在立法院旁的槍擊案，被台北地檢署傳喚出庭，甚至限制出境，檢方雖將他列為被告，但調查後證據不足，處分不起訴。

王鑫今天抵達北檢前，地檢署門口聚集不少黑衣人，轄區警方出動數十名警力到場維安，警方移送王鑫時，還出動除爆特勤隊持長槍、全副武裝戒護，陣仗之大，歷年罕見，足見王鑫在江湖的地位舉足輕重。

天道盟「美鷹會」精神領袖王鑫首度曝光。記者張宏業／攝影
天道盟「美鷹會」精神領袖王鑫首度曝光。記者張宏業／攝影

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