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調查官盜賣毒品賺上億 徐宿良、竹聯等4人恐繼續羈押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

調查局航基站前組長徐宿良被控和黑道掛勾，盜賣3萬顆一粒眠、524公斤K他命，不法獲利高達3億6000多萬元，還和妻子李翠萍過著豪奢炫富生活，檢方痛批徐「將證物庫當成金庫」，昨依貪汙等罪起訴徐共9人，當中包括徐及3名同夥在押期今屆滿，檢方今下午移審，預計法院將裁定收押。

桃園地檢署昨依貪汙、毒品、洗錢及偽造文書等罪，起訴徐宿良（58歲）、李翠萍（57歲），竹聯幫分子張益祥（56歲）、夏尉瀧（29歲）、陳信州（40歲）、投顧公司監察人蕭煜弘（48歲）、友人王念慈（57歲），及前航機站副主任林聖智（52歲）與調查官詹孟霖（39歲）。

桃檢偵辦期間密集發動10幾波搜索，查扣徐等手機、電腦對話及交易紀錄，目前包括徐宿良、張益祥、蕭煜弘及王念慈4人仍收押中，檢方今移審桃園地院，由院方開接押庭審理中。

檢調查，徐宿良過去積欠卡債、屢遭聲請強制執行扣薪，和李翠萍婚後全仰賴他一人維持家計，經濟拮据，在長期合作的線民楊正祥慫恿鼓吹下，利用當時調查局鑑驗查扣毒品後，就不會再次檢驗、秤重而直接入庫的漏洞，才鋌而走險販毒，但一獲取暴利漸漸揮霍成習，更加貪婪。

據了解，徐和竹聯幫分子關係匪淺，直到楊正祥因案在大陸入監，就找同是竹聯、經營酒吧的張益祥擔任新販毒管道，徐也看準K他命市價每公斤卅至四十萬元不等，為避免遭查緝只採「單線」向下販售，專賣給黑幫分子，徐才能八年多握有穩定銷路牟取暴利。

徐宿良（左）盜賣國家查緝的毒品賺上億暴利，和妻子李翠萍（左）過豪奢炫富生活。圖／截取自臉書
徐宿良（左）盜賣國家查緝的毒品賺上億暴利，和妻子李翠萍（左）過豪奢炫富生活。圖／截取自臉書

桃園 毒品 貪汙

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