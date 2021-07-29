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6旬男刀斧齊下奪小21歲越籍女友命 解剖發現30處傷口

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮39歲越南籍潘姓女子昨天遭60歲廖姓男友持水果刀刺殺身亡，檢察官今天會同法醫解剖發現潘女身上有30處傷口，右胸、腹部傷勢最嚴重，死因是失血過多，檢方認為廖男手段殘忍，殺人犯意涉及10年以上重罪，今聲請羈押獲准。

潘女離婚多年，育有一女，與廖姓男友交往約10年，女方因有分手念頭，數度與男方對談，2個月前曾遭恐嚇而報警，昨天上午9時許，廖男直闖潘女經營的美容美甲店，兩人一言不合下發生拉扯，造成潘女身上多處瘀青及抓傷。

由於廖男疑心女友想分手可能是另結新歡，盛怒之下再持15公分水果刀及斧頭朝潘女身上攻擊，潘女好友聞訊趕抵現場並報警，警、消獲報後緊急將傷重的潘女送醫，仍傷重不治。

廖男行兇後未離開現場，警方到場時他坦承犯案，並查扣作案的水果刀及斧頭；雲林地檢署表示，潘女的傷除了刀傷，也有被斧頭攻擊的傷勢，不過最致命的是刺穿內臟的傷口。

檢方表示，昨天初步相驗發現潘女身上外顯傷口約有7、8處，今天解剖確認死者頭、胸、腹等部位共有30處傷口，右胸及腹腔有穿刺傷，傷及肝臟、腹腔膜，造成腹腔出血約1公升，致命主因是失血過多，而頭部有刀傷及鈍傷，但未傷及腦部。

雲林縣西螺鎮39歲越南籍潘姓女子昨天在自營的美容美甲店遭60歲廖姓男友持水果刀刺殺身亡。本報資料照
雲林縣西螺鎮39歲越南籍潘姓女子昨天在自營的美容美甲店遭60歲廖姓男友持水果刀刺殺身亡。本報資料照

分手 恐嚇

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