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花蓮警追查兵工廠槍枝來源 查出萬華「流氓藥師」涉槍毒案

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

台北市萬華區「流氓藥師」劉信和，昨天住處、藥局遭花蓮警方搜索，查獲1把模擬槍枝、鏢刀及毒品，起因是警方4月破獲非法兵工廠，向上溯源槍枝來源就是劉信和。警方依涉嫌違反毒品防制條例移送台北地檢署，槍枝部分仍待鑑定，並持續偵辦毒品及槍枝來源。

在萬華開藥局的劉信和外表粗曠，加上做事無厘頭，被稱為「流氓藥師」，他之前配合口罩實名制發放，因遇到民眾不記領取時間，拍下買口罩亂象，引發關注，衛福部長陳時中還頒發感謝狀給他。

花蓮刑大4月破獲非法槍械製造工廠及販賣槍械案，25歲花姓主嫌涉嫌非法製造獵槍，以每把槍1萬元賣給不特定人士，全案以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，送花蓮地檢署偵辦，經檢察官向法院聲押獲准，警方向上溯源持續追查槍枝來源。

花蓮刑大副大隊長韓修愛表示，今年上半年查獲一起槍砲案，經溯源追查發現，來源是台北市萬華區劉姓藥師，在疫情趨緩降級後，立即於昨天北上到萬華區、文山區，也就是劉姓藥師的住所查緝，起獲可疑大麻毒品1包約1.06公克、模擬槍1支、管制鏢刀15支等違禁物，以涉嫌違反毒品危害防制條例，移送台北地檢署偵辦。

另外，模擬槍、管制鏢刀部分，待鑑定結果，再移送管轄地檢署偵辦，至於毒品及違禁物等將繼續向上溯源，進一步調查釐清。

花蓮警方昨天前往劉信和住處、藥局搜索，查獲1支模擬槍枝、15支鏢刀及毒品。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警方昨天前往劉信和住處、藥局搜索，查獲1支模擬槍枝、15支鏢刀及毒品。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警方4月破獲非法兵工廠，向上溯源槍枝來源就是劉信和，昨天在他的住所查獲槍毒，移送台北地檢署偵辦。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警方4月破獲非法兵工廠，向上溯源槍枝來源就是劉信和，昨天在他的住所查獲槍毒，移送台北地檢署偵辦。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警方在劉信和住所起獲可疑大麻毒品1包、模擬槍1支、管制鏢刀15支等違禁物。記者王思慧／攝影
花蓮警方在劉信和住所起獲可疑大麻毒品1包、模擬槍1支、管制鏢刀15支等違禁物。記者王思慧／攝影

毒品 槍枝 口罩

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