聽新聞
test
0:00 / 0:00
員警從家門衝出逮人 藥頭返家落網嚇到腿軟掉鞋
高雄21歲陳姓男子靠販毒牟利，主打「毒品外送」將毒咖啡包、Ｋ他命等毒品直送到府，警方接獲情資後跟監多時，前天持搜索票到陳嫌住處，制伏屋內的蔡姓友人後在屋內埋伏，等陳嫌一開家門，隨即衝出屋外逮人，陳一度嚇到腿軟連拖鞋都沒穿好，驚嚇中落網，全案依違反毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。
警方調查，陳嫌去年11月起做起毒品買賣，主要活動範圍在高雄市三民區、鳳山區等地，為躲避警方查緝，交易時間選在深夜至凌晨時段，日間僅中午過後出門；陳生性謹慎，若查覺到有遭人跟監，隨即開車加速或在市區繞行躲避跟監，增加查緝困難。
後來警方根據情資，鎖定陳嫌在三民區的一間住處，根確認陳嫌的行為模式後，前天下午持法院核發的搜索票，到陳嫌住處搜索；進屋後先制伏與陳嫌同住的30歲蔡姓男子，隨後幾名偵辦刑警便在家中埋伏，下午陳嫌返家後，一開門就上前逮捕，陳一度腿軟掉下拖鞋，當場嚇得乖乖就範。
警方在屋內查獲K他命數包，毛重38.68公克，小惡魔毒咖啡包有28包，毛重達180.58公克，還有10萬2000元現金、手機、電子磅秤、K盤等物；陳嫌見躲不掉，當場坦承現金是販毒所得，沒想到才跨入這行滿半年不久，就被警方鎖定查獲。
全案警詢後，依毒品危害防制條例將陳嫌移送高雄地檢署偵辦，陳坦承販毒後，檢方諭令請回，至於同住的蔡姓犯嫌，因僅涉嫌吸食K他命，依法移送裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言