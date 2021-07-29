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員警從家門衝出逮人 藥頭返家落網嚇到腿軟掉鞋

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄21歲陳姓男子靠販毒牟利，主打「毒品外送」將毒咖啡包、Ｋ他命等毒品直送到府，警方接獲情資後跟監多時，前天持搜索票到陳嫌住處，制伏屋內的蔡姓友人後在屋內埋伏，等陳嫌一開家門，隨即衝出屋外逮人，陳一度嚇到腿軟連拖鞋都沒穿好，驚嚇中落網，全案依違反毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。

警方調查，陳嫌去年11月起做起毒品買賣，主要活動範圍在高雄市三民區、鳳山區等地，為躲避警方查緝，交易時間選在深夜至凌晨時段，日間僅中午過後出門；陳生性謹慎，若查覺到有遭人跟監，隨即開車加速或在市區繞行躲避跟監，增加查緝困難。

後來警方根據情資，鎖定陳嫌在三民區的一間住處，根確認陳嫌的行為模式後，前天下午持法院核發的搜索票，到陳嫌住處搜索；進屋後先制伏與陳嫌同住的30歲蔡姓男子，隨後幾名偵辦刑警便在家中埋伏，下午陳嫌返家後，一開門就上前逮捕，陳一度腿軟掉下拖鞋，當場嚇得乖乖就範。

警方在屋內查獲K他命數包，毛重38.68公克，小惡魔毒咖啡包有28包，毛重達180.58公克，還有10萬2000元現金、手機、電子磅秤、K盤等物；陳嫌見躲不掉，當場坦承現金是販毒所得，沒想到才跨入這行滿半年不久，就被警方鎖定查獲。

全案警詢後，依毒品危害防制條例將陳嫌移送高雄地檢署偵辦，陳坦承販毒後，檢方諭令請回，至於同住的蔡姓犯嫌，因僅涉嫌吸食K他命，依法移送裁罰。

陳嫌一開家門就被警方從屋內衝出逮捕，一度嚇到腿軟連拖鞋都掉了。圖／讀者提供
陳嫌一開家門就被警方從屋內衝出逮捕，一度嚇到腿軟連拖鞋都掉了。圖／讀者提供
陳嫌一開家門就被警方從屋內衝出逮捕，一度嚇到腿軟連拖鞋都掉了，全案詢問後依違反毒品危害條例移送法辦。圖／讀者提供
陳嫌一開家門就被警方從屋內衝出逮捕，一度嚇到腿軟連拖鞋都掉了，全案詢問後依違反毒品危害條例移送法辦。圖／讀者提供

毒品 販毒 情資

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