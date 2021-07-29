調查官徐宿良監守自盜賣毒品 豪擲重金坐擁賓士悍馬

調查官徐宿良砸重金購入G-Class。圖／調查局提供

調查局航業處航基站前組長徐宿良涉與毒梟掛鉤盜賣毒品，不法所得近1億7千萬元，北機站清查金流發現，徐宿良夫妻砸2千多萬現金購買多部進口車輛，其中1部是有「賓士悍馬」稱號的G-Class，此車越野性能優越，保值性相當高，是不少男人心中的夢幻逸品，原廠新車價不含選配近7百萬元，以調查官年薪百萬來計算，要不吃不喝10年才買得起。

徐宿良不只買車眼光獨到，連購買手表都挑難以入手的「炒價」商品，例如他被查扣的勞力士綠面綠水鬼，是當前火紅熱賣的稀有表款，自勞力士宣佈停產該系列後，該表款變成就算捧著現金也買不到的珍品，擁有這支綠水鬼，已從單純的消費行為，轉換成炫耀財富與地位的象徵。

據了解，外型方正的 Mercedes-Benz G-Class，基本車型搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，能輸出422匹馬力，AMG車型更能在4.5秒完成0-100加速，是款戰鬥值很高的越野休旅車，且車身剛性結構十足，號稱「賓士悍馬」。

徐宿良妻子李翠萍也不遑多讓，她購買的愛馬仕柏金包、凱莉包，也都是百貨專櫃的「配貨款」，也就是VIP等級才能優先選購的限量商品，一般人有錢就算想買，也得登記排隊，否則只能以炒價入手；以李女被查扣黑金扣凱莉包來說，市場行情價至少要50萬元，相當於1部國產車價格。

徐宿良調包盜賣扣案的毒品，時間長達8年，總計盜賣K他命毒524公斤、一粒眠3萬顆，荒誕行徑令調查局招牌蒙塵，局長呂文忠昨天率領兩名副局長、主任秘書、毒防處長等一級主管向全體國人鞠躬致歉，可說創下局史首例。

徐宿良是調查班31期，早年財務狀況不佳，遭法院強制扣薪3分之1還債，雖然後來靠販毒「翻身」，卻刻意營造「財務不佳」的假象，他故意不清償債務，持續讓法院扣薪至2019年，收藏的黑色G-Class也不敢開去上班。