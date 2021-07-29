快訊

拜登政府任內第七次 美軍驅逐艦昨穿越台灣海峽

調查官徐宿良監守自盜賣毒品 豪擲重金坐擁賓士悍馬

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查官徐宿良砸重金購入G-Class。圖／調查局提供
調查官徐宿良砸重金購入G-Class。圖／調查局提供

調查局航業處航基站前組長徐宿良涉與毒梟掛鉤盜賣毒品，不法所得近1億7千萬元，北機站清查金流發現，徐宿良夫妻砸2千多萬現金購買多部進口車輛，其中1部是有「賓士悍馬」稱號的G-Class，此車越野性能優越，保值性相當高，是不少男人心中的夢幻逸品，原廠新車價不含選配近7百萬元，以調查官年薪百萬來計算，要不吃不喝10年才買得起。

徐宿良不只買車眼光獨到，連購買手表都挑難以入手的「炒價」商品，例如他被查扣的勞力士綠面綠水鬼，是當前火紅熱賣的稀有表款，自勞力士宣佈停產該系列後，該表款變成就算捧著現金也買不到的珍品，擁有這支綠水鬼，已從單純的消費行為，轉換成炫耀財富與地位的象徵。

據了解，外型方正的 Mercedes-Benz G-Class，基本車型搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，能輸出422匹馬力，AMG車型更能在4.5秒完成0-100加速，是款戰鬥值很高的越野休旅車，且車身剛性結構十足，號稱「賓士悍馬」。

徐宿良妻子李翠萍也不遑多讓，她購買的愛馬仕柏金包、凱莉包，也都是百貨專櫃的「配貨款」，也就是VIP等級才能優先選購的限量商品，一般人有錢就算想買，也得登記排隊，否則只能以炒價入手；以李女被查扣黑金扣凱莉包來說，市場行情價至少要50萬元，相當於1部國產車價格。

徐宿良調包盜賣扣案的毒品，時間長達8年，總計盜賣K他命毒524公斤、一粒眠3萬顆，荒誕行徑令調查局招牌蒙塵，局長呂文忠昨天率領兩名副局長、主任秘書、毒防處長等一級主管向全體國人鞠躬致歉，可說創下局史首例。

徐宿良是調查班31期，早年財務狀況不佳，遭法院強制扣薪3分之1還債，雖然後來靠販毒「翻身」，卻刻意營造「財務不佳」的假象，他故意不清償債務，持續讓法院扣薪至2019年，收藏的黑色G-Class也不敢開去上班。

本報去年披露航基站搞丟6.5公斤安毒郵包後，徐宿良被拔官改調航高站，李翠萍還在臉書發文抱怨說，「恨嗎，還真的很厭惡那位老鼠屎」；沒想到經過8個月縝密偵查，證明老鼠屎就是徐宿良自己 。

調查官徐宿良盜賣毒品令調查局蒙塵，局長呂文忠（中）昨天率兩名副局長向全體國人鞠躬致歉。記者胡經周／攝影
調查官徐宿良盜賣毒品令調查局蒙塵，局長呂文忠（中）昨天率兩名副局長向全體國人鞠躬致歉。記者胡經周／攝影

毒品 老鼠 勞力士

延伸閱讀

影／調查局航基站前組長盜賣毒品 局長呂文忠鞠躬致歉

調查局緝毒英雄調包2億毒品 上億不法所得揮霍剩5千萬

調查局調包盜賣500公斤K他命 局長呂文忠局鞠躬致歉

影／警戒降級首日 台南歸仁員警查獲毒品趴

相關新聞

「把毒品證物庫當金庫」 調查官盜賣毒品 八年貪1.6億

調查局航基站前組長徐宿良被控勾結黑道，盜賣查扣的三萬顆一粒眠、五二四公斤K他命，八年多獲利三億六千多萬。檢方昨起訴指徐「...

想分手 越女遭男友殺廿餘刀慘死

六十歲廖姓男子疑不滿卅九歲越南籍潘姓女友要求分手，昨天上午在潘女經營的美容美甲店內持水果刀刺殺潘女廿多刀致死，滿身是血留...

調查官徐宿良監守自盜賣毒品 豪擲重金坐擁賓士悍馬

調查局航業處航基站前組長徐宿良涉與毒梟掛鉤盜賣毒品，不法所得近1億7千萬元，北機站清查金流發現，徐宿良夫妻砸2千多萬現金...

6.5公斤安毒成懸案 疑還有內鬼

調查局航基站去年「搞丟」六點五公斤安毒郵包，本報獨家報導後引發各界關注，檢方昨雖起訴前組長徐宿良盜賣大批扣案毒品，但六點...

與姊為錢吵 他傷7歲外甥後自殺

苗栗縣苑裡鎮昨天中午發生舅舅殺傷外甥再自戕案件，廿八歲盧姓男子在家涉嫌持刀將七歲外甥殺成重傷，再躲進房間猛刺自己多刀；二...

吸毒幻覺 持槍狂奔還跳樓

廿一歲王姓男子前晚與女友入住摩鐵開毒趴，疑因吸毒過量產生幻覺，昨天凌晨拿著改造手槍衝出旅館，跑了近一百公尺後爬上一棟三層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。