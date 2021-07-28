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疑心越籍女友結新歡 狠刺20多刀奪命

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮今天上午發生凶殺案，一名從事美髮美容的潘姓越南籍女子，在店內被廖姓男友持水果刀連刺20多刀，致潘女傷重送醫不治，廖男行凶後並未離開現場，警方將他連同凶刀一併帶回，他坦承因潘女鬧分手，懷疑她另結新歡才痛下殺手，警詢後將廖男依殺人罪嫌將送雲林地檢署偵辦。

警方獲報趕抵現場，潘女的美容店滿是血跡，可看出凶殺的慘烈，馬上將潘女送醫，廖男則呆坐店內椅子上「人是我殺的！」，他滿身是血，凶刀落在他身旁，警方封鎖現場，將他帶回警局調查。

警方說，60歲的廖男與潘女曾經同居，兩人最近常因細故爭吵，潘多次提出要分手，昨天兩人再度吵架，拉扯間潘女身上多處被抓傷和瘀青。

廖男因前一晚與她爭吵，心有不甘，「既要分手大家都不要活了！」，廖男不堪潘女一再鬧分手，並懷疑她另結新歡，盛怒之下，今天上午9時許持一把15公分長的水果刀到潘女的美容院，想和她做個了結。

兩人談沒幾句，廖男即取出尖刀朝潘女猛刺，潘女不支倒地，廖男依舊瘋狂般的連刺20多刀，刀刀深中要害，潘女奄奄一息，血流滿地，附近的人看到馬上報警，警方趕到，只見滿身是血的廖男坐在店內，坦承人是他殺的。

據了解，潘女離婚多年，扶養1名讀國中的女兒，廖男也滿照顧母女兩人，案發時女兒在樓上睡覺，但警方到場女兒下樓發現媽媽倒在血泊中身受重傷，當場痛哭，社會處社工也協助安置，並施以心理輔導。

潘女鄰居和朋友說，潘女平時為人和善，和潘女交往約10年的廖男也常幫忙看店，兩人感情還不錯，最近疫情停業兩個月，沒做生意沒收入，經濟稍受影響，加上先前疑因店裡偶有男客來洗頭，廖男常吃醋，兩人爭吵開始鬧分手，廖男曾恐嚇要傷害她，潘女也曾報警，因而留有家暴紀錄，鄰居和朋友都提醒她要小心，沒想到還是發生憾事。

廖男坦承因不滿潘女常不接他電話還鬧分手才萌生殺機，雲林地檢署相驗，死者頭部、身體20多處刀傷，四肢也都有拉扯抓痕，因目前疫情，潘女越南家屬無法來台料理後事，警方也委託相關單位協助，檢方偵訊廖男後向雲林地院聲請羈押禁見。

雲林縣西螺鎮1家美容美甲店今天傳出命案，越南籍39歲潘姓女老闆遭年約6旬廖姓男友刺20多刀，送醫傷重不治。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮1家美容美甲店今天傳出命案，越南籍39歲潘姓女老闆遭年約6旬廖姓男友刺20多刀，送醫傷重不治。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮1家美容美甲店今天傳出命案，越南籍39歲潘姓女老闆遭年約6旬廖姓男友刺20多刀，送醫傷重不治。記者陳苡葳／攝影
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雲林西螺警分局今天下午將行凶的廖姓男子依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺警分局今天下午將行凶的廖姓男子依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。記者陳苡葳／翻攝

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