疑心越籍女友結新歡 狠刺20多刀奪命

雲林縣西螺鎮今天上午發生凶殺案，一名從事美髮美容的潘姓越南籍女子，在店內被廖姓男友持水果刀連刺20多刀，致潘女傷重送醫不治，廖男行凶後並未離開現場，警方將他連同凶刀一併帶回，他坦承因潘女鬧分手，懷疑她另結新歡才痛下殺手，警詢後將廖男依殺人罪嫌將送雲林地檢署偵辦。

警方獲報趕抵現場，潘女的美容店滿是血跡，可看出凶殺的慘烈，馬上將潘女送醫，廖男則呆坐店內椅子上「人是我殺的！」，他滿身是血，凶刀落在他身旁，警方封鎖現場，將他帶回警局調查。

警方說，60歲的廖男與潘女曾經同居，兩人最近常因細故爭吵，潘多次提出要分手，昨天兩人再度吵架，拉扯間潘女身上多處被抓傷和瘀青。

廖男因前一晚與她爭吵，心有不甘，「既要分手大家都不要活了！」，廖男不堪潘女一再鬧分手，並懷疑她另結新歡，盛怒之下，今天上午9時許持一把15公分長的水果刀到潘女的美容院，想和她做個了結。

兩人談沒幾句，廖男即取出尖刀朝潘女猛刺，潘女不支倒地，廖男依舊瘋狂般的連刺20多刀，刀刀深中要害，潘女奄奄一息，血流滿地，附近的人看到馬上報警，警方趕到，只見滿身是血的廖男坐在店內，坦承人是他殺的。

據了解，潘女離婚多年，扶養1名讀國中的女兒，廖男也滿照顧母女兩人，案發時女兒在樓上睡覺，但警方到場女兒下樓發現媽媽倒在血泊中身受重傷，當場痛哭，社會處社工也協助安置，並施以心理輔導。

潘女鄰居和朋友說，潘女平時為人和善，和潘女交往約10年的廖男也常幫忙看店，兩人感情還不錯，最近疫情停業兩個月，沒做生意沒收入，經濟稍受影響，加上先前疑因店裡偶有男客來洗頭，廖男常吃醋，兩人爭吵開始鬧分手，廖男曾恐嚇要傷害她，潘女也曾報警，因而留有家暴紀錄，鄰居和朋友都提醒她要小心，沒想到還是發生憾事。