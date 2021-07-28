調查局緝毒英雄掉包2億毒品 上億不法所得揮霍剩5千萬

調查局航基站前組長徐宿良涉與販毒集團掛鉤，掉包盜賣上萬顆一粒眠、500多公斤K他命，調查局長呂文忠（圖）今天舉行記者會表示，徐宿良記兩大過免職。記者胡經周／攝影

調查局航業處航基站前組長徐宿良調包524公斤K他命毒品遭起訴，專案小組發現，徐從2012年起多次利用午休、夜間及假日值班等機會，勾結毒梟楊正祥偽造包裝相仿的一粒眠3萬餘顆，另於2015至2019年間，再度勾結毒梟張益祥，以氯化鈉、檸檬酸及醋酸鈉等化工原料，盜賣5件K他命走私案件，總計調包盜賣K他命毒品淨重524公斤，不法所得1億6808萬餘元，至於去年遺失的6.5公斤安毒，迄今下落不明尚未有偵查結果。

總計徐宿良犯罪所得1億6808萬餘元，張益祥犯罪所得1億4414萬元，楊正祥犯罪所得3245萬餘元，合計犯罪所得3億4467萬餘元；徐宿良夫妻犯罪所得均用於大肆享樂，錦衣玉食，揮霍無度，專案小組向桃園地院聲請扣押犯罪所得時，徐男名下財產淨值僅剩餘5548萬餘元。

據調查，2012年11月14日，徐宿良破獲陳姓毒梟走私一粒眠案，查扣一粒眠98萬餘顆。徐因與楊男有借貸關係，同意楊男請託，調包扣案一粒眠3萬餘顆，交由楊男對外運用販售。

2015年2月12日，航基站破獲吳姓毒梟走私K他命案，扣案毒品淨重651.14公斤。同年6月2日徐宿良駕駛公務車前往鑑識科學處領回送驗毒品時，回程藉故獨自駕駛公務車，載運300公斤K他命返回航基站，途中與楊男約定在徐位於基隆市中正區新豐街住家附近空地碰面，以氯化鈉調包K他命92.86公斤，再由楊男銷售，但楊男以該批毒品部分摻入走私包裝之拋光蠟，銷售不易為由，僅交付徐1000萬元贓款。

調查發現，2015年11月3日，徐宿良另勾結楊男以氯化鈉、檸檬酸調包、盜賣溫姓毒販走私K他命，該案扣案毒品435.115公斤，由鑑識科學處採樣檢驗後，放置於航基站407室。

2016年2月農曆春節前後，徐宿良再度與楊男合謀，由楊男準備檸檬酸及氯化鈉，偽裝成扣案毒品包裝樣式，由徐利用午休、夜間或假日值班等機會，多次分批調包扣案愷他命毒品淨重142.295公斤，再由楊男對外銷售予蕭姓毒販等人，楊男陸續交給徐不法所得4268萬餘元。

徐宿良因楊正祥2016年於大陸服刑，頓失銷贓管道，改與張益祥合作，利用整理證物之機會，盜取該案扣案K他命毒品4公斤，交由張男對外銷售予王姓及蕭姓男子，再對外銷售給北部地區幫派，張男支付予徐不法所得140萬元。

2018年1月25日，航基站破獲239.3公斤K他命案，因扣案毒品數量龐大，故未隨案移送入基隆地檢署贓物庫，由航基站代為保管存放於航基站304室。詎料，徐宿良再起貪念，與張益祥合謀盜賣扣案毒品，徐男指示張男購買化工原料醋酸鈉，再偽裝成本案毒品包裝樣式，交由徐男趁午休、夜間或假日值班等機會，多次分批調包扣案毒品215.643公斤，再由張男對外銷售，不法所得8465萬餘元。

2018年5月25日，航基站再破獲695.8公斤K毒，同樣因扣案毒品數量龐大，未隨案移送入士林地檢署贓物庫，由航基站代為保管存放檔案室。徐宿良食髓知味，再度指示張益祥依購買醋酸鈉，交由徐男調包K他命毒品73.341公斤，再交由張男銷售，不法所得2933萬餘元。

調查局航基站前組長徐宿良涉與販毒集團掛鉤，掉包盜賣上萬顆一粒眠、500多公斤K他命，調查局長呂文忠（中）今天率領2名副局長、主任秘書等一級主管鞠躬向全體國人致歉。記者胡經周／攝影