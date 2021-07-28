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調查局掉包盜賣500公斤K他命 局長呂文忠局鞠躬致歉

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局長呂文忠表示，此事牽連甚廣，航基站內控機制失靈，才讓徐宿良有機可趁，案發第一時間已向法務部長蔡清祥表示會負起責任。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
調查局長呂文忠表示，此事牽連甚廣，航基站內控機制失靈，才讓徐宿良有機可趁，案發第一時間已向法務部長蔡清祥表示會負起責任。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

調查局「搞丟」6.5公斤安毒案，有重大突破。調查發現，航基站前組長徐宿良涉與販毒集團掛鉤，掉包盜賣上萬顆一粒眠、500多公斤K他命，更驚人的是，徐宿良犯案時間從2012至2019年，時間長達8年之久，期間歷經4任調查局長，是長期有計畫性的組織型犯罪，不法所得高達1億7千多萬元，調查局長呂文忠今天召開記者會表示，徐宿良記兩大過免職，並率領2名副局長、主任秘書等一級主管鞠躬向全體國人致歉。

調查局長呂文忠表示，此事牽連甚廣，航基站內控機制失靈，才讓徐宿良有機可趁，案發第一時間已向法務部長蔡清祥表示會負起責任；針對徐宿良夫妻平日在臉書炫富，因徐宿良平日上班打扮樸素，開國產車上班，所以未察覺有異；本案案發期間曾任職航基站主任、副主任人員，先行調離現職送監察院懲戒，總計12人。

呂文忠表示，徐宿良過去負債累累，因工作關係與張姓、楊姓毒販結識，甚至還向毒販借錢，徐宿良因財務問題鋌而走險，以氯化鈉、醋酸鈉、檸檬酸等化工原料掉包毒品，全案清查動員超過800人次，徐宿良羈押期間坦承不諱，利用午休、值班等機會將毒品賣給張、楊2人，毒品均已轉賣到廈門，無法追回，3人不法所得合計超過2億元。

毒品 法務部

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