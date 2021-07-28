影／警戒降級首日 台南歸仁員警查獲毒品趴

疫情三級警戒從昨天調降為二級警戒， 警方昨晚執行擴大臨檢，查獲3名男子在台南市仁德區一家汽車旅館內開毒品趴，另一家養生館復業者未採實聯制違反防疫規定， 分別依毒品罪嫌法辦，違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。

台南市歸仁警分局為防止休閒娛樂業者，利用疫情警戒調降二級時偷偷復業，昨天降級首日 ，針對轄內按摩養生館、小吃部、電子遊藝場及曾遭查獲施用毒品汽車旅館實施強力臨檢。

警方昨晚9點45分，在仁德區一家復業的養生館內，查獲店家未採實聯制，警方當場蒐證後，將依違反防染病防治法，移送衛生局裁處；昨晚10點56分，臨檢仁德區一家汽車旅館時，於房間內發現有曾（23歲）、楊（51歲）、謝（19歲）3人在開毒趴，曾和楊都涉嫌持有安非他命，警詢後依毒品罪嫌法辦，謝採尿送驗。