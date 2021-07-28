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影／警戒降級首日 台南歸仁員警查獲毒品趴

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

疫情三級警戒從昨天調降為二級警戒， 警方昨晚執行擴大臨檢，查獲3名男子在台南市仁德區一家汽車旅館內開毒品趴，另一家養生館復業者未採實聯制違反防疫規定， 分別依毒品罪嫌法辦，違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。

台南市歸仁警分局為防止休閒娛樂業者，利用疫情警戒調降二級時偷偷復業，昨天降級首日 ，針對轄內按摩養生館、小吃部、電子遊藝場及曾遭查獲施用毒品汽車旅館實施強力臨檢。

警方昨晚9點45分，在仁德區一家復業的養生館內，查獲店家未採實聯制，警方當場蒐證後，將依違反防染病防治法，移送衛生局裁處；昨晚10點56分，臨檢仁德區一家汽車旅館時，於房間內發現有曾（23歲）、楊（51歲）、謝（19歲）3人在開毒趴，曾和楊都涉嫌持有安非他命，警詢後依毒品罪嫌法辦，謝採尿送驗。

歸仁分局長洪頂力表示，疫情雖趨緩，防疫警戒等級調降為二級，對於得復業場所仍應遵守防疫指引，希望民眾或業者不要因為降級鬆懈防疫，未開放休閒娛樂業營業，歸仁警分局仍會持續實施臨檢查察來防杜防疫破口。

警方昨晚查獲一家養生館未採實聯制，依違反傳染病防治法函送衛生局裁 罰。記者黃宣翰／翻攝
警方昨晚查獲一家養生館未採實聯制，依違反傳染病防治法函送衛生局裁 罰。記者黃宣翰／翻攝
昨天降級首日，台南市歸仁警分局在汽車旅館查獲毒品趴。記者黃宣翰／翻攝
昨天降級首日，台南市歸仁警分局在汽車旅館查獲毒品趴。記者黃宣翰／翻攝

臨檢 毒品

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