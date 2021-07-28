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影／慣竊失風水遁畫面曝光 溪中奔逃累倒舉白旗

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

住高雄市的趙姓慣竊日前到屏東科技園一間閒置廠房偷竊，翻箱倒櫃不知觸動警鈴，趙見警方趕到現場，急忙跳入廠房旁的牛稠溪想逃，警方呼叫支援警力從岸上、水中兩面包抄，在水中追逐約半小時後，趙已經累到無力再跑，只好束手就擒，訊後被依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，50歲的趙姓男子有多次竊盜、毒品前科，日前多次到屏東科技園內探查，發現1間閒置廠房無人上班，潛入廠區辦公室偷東西，翻箱倒櫃找尋值錢物品時，不知觸動警鈴通報系統，屏東警分局大同派出所員警趕到現場，發現工廠有人偷東西展開追捕。

趙見形跡敗露跳入廠區旁的牛稠溪相藉水遁逃亡，大同派出所副所長蔡建偉率員從水陸進行包抄，請支援警力前來包圍，並通知救護人員戒護，警方與趙嫌在水裡追逐約半小時，趙終於氣力放盡，乖乖就逮。

趙姓竊嫌被帶上岸後累倒跌坐在地上，他說，原以為跳入水中就能逃走，沒想到警方竟然也跳進溪中追上，對於那麼認真的警察，只能認輸被逮。

住高雄市的趙姓慣竊跳入廠房旁的牛稠溪想逃，警方呼叫支援警力從岸上、水中兩面包抄，在水中追逐約半小時後，趙已經累到無力再跑，只好束手就擒。記者潘欣中／翻攝
住高雄市的趙姓慣竊跳入廠房旁的牛稠溪想逃，警方呼叫支援警力從岸上、水中兩面包抄，在水中追逐約半小時後，趙已經累到無力再跑，只好束手就擒。記者潘欣中／翻攝
住高雄市的趙姓慣竊到屏東科技園一間閒置廠房偷竊，翻箱倒櫃不知觸動警鈴。記者潘欣中／翻攝
住高雄市的趙姓慣竊到屏東科技園一間閒置廠房偷竊，翻箱倒櫃不知觸動警鈴。記者潘欣中／翻攝
住高雄市的趙姓慣竊跳入廠房旁的牛稠溪想逃，警方呼叫支援警力從岸上、水中兩面包抄，在水中追逐約半小時後，趙已經累到無力再跑，只好束手就擒。記者潘欣中／翻攝
住高雄市的趙姓慣竊跳入廠房旁的牛稠溪想逃，警方呼叫支援警力從岸上、水中兩面包抄，在水中追逐約半小時後，趙已經累到無力再跑，只好束手就擒。記者潘欣中／翻攝

屏東 竊盜 偷竊

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