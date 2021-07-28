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影／地下運彩機房暗藏在舊公寓 警重裝破門攻堅逮25人

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北警方日前獲報運動賭博地下網站暗藏在新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅逮捕主嫌莊男和負責人林男共25人到案，初估賭資流動金額高達數億元，查扣大批犯案用電腦。警詢後依賭博罪嫌移送法辦。

新北市刑大獲報經營運動賭博網站情資，展開深入追查，經長達三個月蒐證，會同三重、蘆洲、林口及刑事局偵九大隊，由新北保大霹靂小組支援，昨天下午前往三重區三和路、重陽路二處展開攻堅破門行動，分別在三和路三段、重陽路四段查獲林姓男子（35歲）、陳姓負責人（23歲）、陳姓員工等22人，查扣電腦主機46台、螢幕94台、手機150支、隨身碟、預付卡、教戰試卷等證物。

警方破門攻堅之際，機房成員意圖敲打銷毀手機，試圖掩滅跡證，警方將設法鑑識解析還原，另外，發現網路機房需多名成員共處一室，莊姓負責人竟裝設防疫門提供進出人員消毒，且都需做足快篩確保未染疫才得以入內，莊男未來還計畫向衛生局聲請施打疫苗，警方當場斥責群聚就是有感染風險。

警方調查，主嫌莊男為網路機房負責人，覬覦網路賭博高額獲利，承租二處公寓架設運動賭博網站，雇請林男等24名機房成員負責call客下注，賭客以對岸大陸人士為主要對象、台灣民眾次要對象，今年2月經營至今，交易金額高達2億人民幣。該集團為規避警方查緝，經常更換經營處所，警方長達三個月跟監蒐證，順利瓦解該集團，全案依賭博罪移送新北檢偵辦。

新北市警局表示：近年賭博網站成為黑道幫派、詐欺集團金流來源，此次查獲賭博機房雖以大陸人民為主要對象，不排除黑道幫派幕後操縱經營，新北刑大將持續追查得以瓦解犯罪集團，並呼籲民眾賭博易導致家庭失和、身敗名裂，甚至衍生犯罪情事，呼籲大眾勿沈迷於賭博。

運動賭博地下網站機房藏新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅共逮25人。記者王長鼎／翻攝
運動賭博地下網站機房藏新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅共逮25人。記者王長鼎／翻攝
運動賭博地下網站機房藏新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅共逮25人。記者王長鼎／翻攝
運動賭博地下網站機房藏新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅共逮25人。記者王長鼎／翻攝
運動賭博地下網站機房藏新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅共逮25人，查扣犯案用手機。記者王長鼎／翻攝
運動賭博地下網站機房藏新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅共逮25人，查扣犯案用手機。記者王長鼎／翻攝
運動賭博地下網站機房藏新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅共逮25人，查扣大批電腦。記者王長鼎／翻攝
運動賭博地下網站機房藏新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅共逮25人，查扣大批電腦。記者王長鼎／翻攝
運動賭博地下網站機房藏新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅共逮25人。記者王長鼎／翻攝
運動賭博地下網站機房藏新北三重舊公寓，霹靂小組昨支援新北刑大重裝破門攻堅共逮25人。記者王長鼎／翻攝

賭博 幫派

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