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北市毒蟲持槍高喊「有人在追殺我」 3樓頂一躍而下

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市南港區21歲王姓男子今凌晨因施用毒品精神異常，持槍爬上旅館附近3樓頂，大聲叫囂「我要跳樓」，警方獲報趕抵，消防人員也鋪設氣墊，警消不斷苦勸半小時，但最後王仍跳下，墜入氣墊上幸無礙，警方立刻上銬壓制；隨後在王投宿處發現她女友持有微量K他命，2人依毒品與槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送。

王因吸毒出現幻覺，持槍走上旅館頂樓不斷走跳，更翻到附近高牆，警方凌晨4時半趕往，只見王不斷高喊要跳樓，還大聲嚷嚷「你們都是假警察」，更稱「有人在追殺我」，警方與他僵持半小時，最終王跳下落在消防氣墊上，王無反抗但精神不穩，警方壓制後先將他送三軍總醫院，目前已出院。

警方在現場查扣一把改造手槍、2發子彈，隨後查訪王旅館住處，發現他的21歲吳姓女友持有0.45公克K他命粉末和K菸一支，吳沈默不語配合逮捕。

警方依槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例，將2人移送法辦，將向上追溯毒品、槍枝來源。

據了解，王是分局鎖定對象，有3級毒品前科、詐欺、傷害等前科，對槍枝來源交代不清，而2發子彈中1顆僅有彈殼。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警方查獲一把改造手槍與2發子彈，其中1發僅有彈殼。記者翁至成／翻攝
警方查獲一把改造手槍與2發子彈，其中1發僅有彈殼。記者翁至成／翻攝
警方查獲0.45公克K他命粉末和K菸一支。記者翁至成／翻攝
警方查獲0.45公克K他命粉末和K菸一支。記者翁至成／翻攝

毒品 槍枝 警察

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