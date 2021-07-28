為防漁船偷渡移工釀破口 漁業署長強調嚴懲並撤照

屏東籍祥安號漁船涉嫌偷渡外籍移工，全船11人當中就有7人陽性，就連船長都染疫，因為當中已基因定序出為Delta病毒，令外界十分憂心；漁業署長張致盛今天再度表示，對於發生這樣的偷渡漁船事件，漁業署絕不寬待，會立即對涉事漁船祭出撤照處分，「以後這艘漁船不可能再出海了！」

漁業署長張致盛說，從事發後漁業署就繃緊神經不敢大意，因為台灣已經因為疫情升三級警戒2個月，好不容易盼到降級，不能因外來破口造成疫情重起，因此對於台南外海查獲的這艘漁船，漁業署會撤銷漁船執照及船長執業證書。

張致盛說明，撤銷漁船漁業執照，就是以後這艘漁船不可能再出海作業，即便轉手過戶也一樣，漁業署不希望再有類似事件發生，因為一但發生破口，後果是大家都難以承受的，所以會協請加強宣導，也希望各漁船隻船主不要以身試法。