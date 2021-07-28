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影／竹聯幫暴力討債 中壢警掃黑逮9名幫派分子

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

31歲黃姓男子有竹聯幫背景，平常以桃園中壢一間檳榔攤為據點經營高利貸，若被害人無力償還就率小弟暴力討債。中壢警分局歷經5個多月追查昨一舉破獲，現場逮捕9人，其中最年輕的成員只有19歲。警詢後全案依擄人勒贖、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

日前有被害人向警方報案，稱因資金周轉不靈向黃嫌借貸50萬後，因無力償還遭暴力討債。警方調查，黃姓主嫌平時豢養小弟，吸收年輕男女共組犯罪集團，若被害人還不出錢，就持刀械、棍棒痛毆，甚至以擄人勒贖、恐嚇等方式要求被害人家屬還錢。

中壢警方蒐集相關事證報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並在昨天一舉查獲黃嫌等竹聯幫信堂幫派成員，包括24歲鄭男、19歲白男、26歲蔡男、25歲林男、30歲陳男、21歲許男、44歲何男、31歲林女。現場查扣涉案用手機、狼牙棒、本票等證物。

全國警察正同步執行掃黑專案，中壢分局偵查隊、刑事警察大隊偵一隊及大園分局共組專案小組針對轄內黑道幫派展開掃蕩治平行動。中壢警分局長陳錦坤表示，將會持續針對轄內幫派分子、處所加強查緝臨檢。

中壢警分局歷經5個多月追查，昨一舉破獲黃男組成的暴力討債集團，全案依擄人勒贖、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。記者朱冠諭／翻攝
中壢警分局歷經5個多月追查，昨一舉破獲黃男組成的暴力討債集團，全案依擄人勒贖、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。記者朱冠諭／翻攝
中壢警分局歷經5個多月追查，昨一舉破獲黃男組成的暴力討債集團，全案依擄人勒贖、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。記者朱冠諭／翻攝
中壢警分局歷經5個多月追查，昨一舉破獲黃男組成的暴力討債集團，全案依擄人勒贖、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。記者朱冠諭／翻攝

桃園 幫派 警察

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