影／竹聯幫暴力討債 中壢警掃黑逮9名幫派分子

31歲黃姓男子有竹聯幫背景，平常以桃園中壢一間檳榔攤為據點經營高利貸，若被害人無力償還就率小弟暴力討債。中壢警分局歷經5個多月追查昨一舉破獲，現場逮捕9人，其中最年輕的成員只有19歲。警詢後全案依擄人勒贖、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

日前有被害人向警方報案，稱因資金周轉不靈向黃嫌借貸50萬後，因無力償還遭暴力討債。警方調查，黃姓主嫌平時豢養小弟，吸收年輕男女共組犯罪集團，若被害人還不出錢，就持刀械、棍棒痛毆，甚至以擄人勒贖、恐嚇等方式要求被害人家屬還錢。

中壢警方蒐集相關事證報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並在昨天一舉查獲黃嫌等竹聯幫信堂幫派成員，包括24歲鄭男、19歲白男、26歲蔡男、25歲林男、30歲陳男、21歲許男、44歲何男、31歲林女。現場查扣涉案用手機、狼牙棒、本票等證物。