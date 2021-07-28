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集集警查獲賓拉登詐騙集團 以扣款失敗詐人匯款得手
全台三級警戒期間，以李姓主嫌為首的詐騙集團，利用「賓拉登」為組織代號，以假公務員、假投資或網拍交易扣款失敗為由，詐使被害人匯款，唆使旗下成員至ATM提領數百筆贓款，預估得手共2000多萬元，集集分局及南投縣警方成立專案小組昨日收網緝捕，將相關犯嫌共6人拘提及傳喚到案，警方訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送法辦。
集集警分局表示，詐騙集團從今年初開始犯案即遭警方鎖定，隨即與南投縣刑大組成專案小組擴大追查，並報請南投地檢署指揮偵辦，持續向上溯源掌握集團組織成員，昨日因事證成熟展開掃蕩，兵分多路前往台中、南投等地，拘提及傳喚該集團以李姓犯嫌為首組織成員計6名。
警方指出，詐騙集團多利用假公務員、假投資或網拍交易失敗等手法行騙，提領多達數百筆贓款，初估得手2000多萬元，全案訊後依涉嫌詐欺、組織犯罪等罪嫌移請南投地方檢察署偵辦。
集集警分局呼籲，防疫期間詐騙集團經常利用購物檔期推出各種詐騙手法，請民眾勿隨意聽信他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，或將自身帳戶供他人使用，以免淪為詐欺幫助犯、得不償失，並提醒民眾面對不斷推陳出新的各種詐騙手法，均應冷靜以對、加強辨識與查證，同時立即撥打110或165查證，以免受騙。
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