快訊

調查局搞丟毒品案偵結 調查官偷販毒2長官也被拉下水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集集警查獲賓拉登詐騙集團 以扣款失敗詐人匯款得手

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

全台三級警戒期間，以李姓主嫌為首的詐騙集團，利用「賓拉登」為組織代號，以假公務員、假投資或網拍交易扣款失敗為由，詐使被害人匯款，唆使旗下成員至ATM提領數百筆贓款，預估得手共2000多萬元，集集分局及南投縣警方成立專案小組昨日收網緝捕，將相關犯嫌共6人拘提及傳喚到案，警方訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

集集警分局表示，詐騙集團從今年初開始犯案即遭警方鎖定，隨即與南投縣刑大組成專案小組擴大追查，並報請南投地檢署指揮偵辦，持續向上溯源掌握集團組織成員，昨日因事證成熟展開掃蕩，兵分多路前往台中、南投等地，拘提及傳喚該集團以李姓犯嫌為首組織成員計6名。

警方指出，詐騙集團多利用假公務員、假投資或網拍交易失敗等手法行騙，提領多達數百筆贓款，初估得手2000多萬元，全案訊後依涉嫌詐欺、組織犯罪等罪嫌移請南投地方檢察署偵辦。

集集警分局呼籲，防疫期間詐騙集團經常利用購物檔期推出各種詐騙手法，請民眾勿隨意聽信他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，或將自身帳戶供他人使用，以免淪為詐欺幫助犯、得不償失，並提醒民眾面對不斷推陳出新的各種詐騙手法，均應冷靜以對、加強辨識與查證，同時立即撥打110或165查證，以免受騙。

南投警方查獲詐騙集團多利用假公務員、假投資或網拍交易失敗等手法行騙，得手初估達2000餘萬。圖／集集警分局提供
南投警方查獲詐騙集團多利用假公務員、假投資或網拍交易失敗等手法行騙，得手初估達2000餘萬。圖／集集警分局提供
南投警方查獲詐騙集團多利用假公務員、假投資或網拍交易失敗等手法行騙，得手初估達2000餘萬。圖／集集警分局提供
南投警方查獲詐騙集團多利用假公務員、假投資或網拍交易失敗等手法行騙，得手初估達2000餘萬。圖／集集警分局提供
南投警方查獲詐騙集團多利用假公務員、假投資或網拍交易失敗等手法行騙，得手初估達2000餘萬。圖／集集警分局提供
南投警方查獲詐騙集團多利用假公務員、假投資或網拍交易失敗等手法行騙，得手初估達2000餘萬。圖／集集警分局提供

詐騙集團 集集 詐欺

延伸閱讀

國高中教師疫苗喊卡 南投縣長林明溱：校園安全不能等

假防疫人員詐騙大陸民眾 屏警破獲集團逮7人

南投老人、國高中教師無法接種 擔心成為疫苗孤兒

假檢警詐得20萬還想一騙再騙 她配合警方用假鈔逮車手

相關新聞

獨／調查局緝毒英雄驚爆盜賣毒品長達8年 最快今起訴

調查局去年「搞丟」6.5公斤安毒案，引發社會譁然，北機站鴨子划水密集偵查8個月，查出足以「一槍斃命」的重大突破。調查發現...

調查局搞丟毒品案偵結 調查官偷販毒2長官也被拉下水

調查局去年底爆出搞丟6.5公斤毒郵包案，檢方懷疑航基站前組長徐宿良和毒梟掛鉤，3月底發動搜索聲押徐獲准，經密集偵辦、發動...

集集警查獲賓拉登詐騙集團 以扣款失敗詐人匯款得手

全台三級警戒期間，以李姓主嫌為首的詐騙集團，利用「賓拉登」為組織代號，以假公務員、假投資或網拍交易扣款失敗為由，詐使被害...

鐵工愛上槍 自改手槍高屏溪試射被逮

屏東1名在鐵工廠工作的邱姓男子，在網路自學改造手槍方法，涉嫌自改手槍，最近到高屏溪試射。高雄警方據報，昨天到他住處搜索，...

北市南港男清晨屋頂持槍叫囂 大喊「你們都假警察」

台北市南港區21歲王姓男子，今日凌晨5時許，疑似精神不穩跑去頂樓鐵皮屋上，持槍大喊「我要跳樓」，救護人員緊急在底下鋪設氣...

台灣百餘名政要LINE驚傳遭駭 已報案調查

媒體報導，使用通訊軟體LINE的台灣100多名府院及朝野政黨等政要遭駭客攻擊，LINE上週已著手強化資安機制、發訊息提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。