獨／調查局緝毒英雄驚爆盜賣毒品長達8年 最快今起訴

調查官徐宿良（右）盜賣毒品長達8年，恐重創調查局形象。圖／翻攝網路

調查局去年「搞丟」6.5公斤安毒案，引發社會譁然，北機站鴨子划水密集偵查8個月，查出足以「一槍斃命」的重大突破。調查發現，航基站前組長徐宿良涉與販毒集團掛鉤，利用內控機制漏洞，將扣押毒品轉賣毒梟牟利，更驚人的是，徐宿良犯案時間長達8年，期間歷經4任調查局長，盜賣毒品數量恐達數十甚至上百公斤，是長期有計畫性的組織型犯罪，並非弄丟毒品個案，案情若被掀開，恐讓調查局再陷風暴。

知情人士說，「徐宿良販毒牟利由來已久，犯罪時間橫跨藍綠執政，不法所得超乎想像。」時間最早可回溯到2013年前局長王福林時代，之後歷經汪忠一、蔡清祥、呂文忠，連續4任局長都被蒙在鼓裡，這期間徐盜賣毒品不但沒被抓包，還曾因緝毒有功，獲前法務部長邱太三頒發獎狀，凸顯航基站內控、紀律有嚴重問題，才讓徐能隻手遮天這麼久，也讓航基站從緝毒單位，成為「運毒中心」。

據了解，徐宿良盜賣毒品數量之多，牽涉人員甚廣，北機站上月進入最後收網階段時，為清查有無共犯，還前往1名吳姓調查官住家搜索，扣押手機帶回鑑定；由於此事公開勢必重創調查局辛苦建立的形象，也會讓朝野立委砲轟，相關歷任業管主官難辭其咎，恐還有一波人員因此受牽連，不排除行政懲處。

徐宿良今年3月因財產來源不明罪遭桃園地檢署聲押獲准，由於羈押期限明天屆滿，檢方最快今天就會起訴求處重刑。據了解，因案情發展超乎想像，桃檢襄閱主任檢察官趙燕利、肅貪主任康惠龍、承辦檢察官葉益發日前特地赴調查局召開專案會議，討論起訴與後續行政懲處事宜，全案事涉內神通外鬼，檢調高層對案情均三緘其口。

全案緣起於2019年3月，航基站報請桃檢指揮偵辦一起毒郵包案，檢察官2次「函催」移送案卷，航基站卻騙稱毒品還在「送驗中」，沒想到是內鬼徐宿良盜賣6.5公斤安毒，毒品遺失近1年，紙已包不住火，調查局長呂文忠才得知，下令北機站徹查。

徐宿良是調查班31期，早年在台北縣站（現為新北市調查處）服務，他長期財務狀況不佳，以往曾因債務糾紛被記過；由於他長期負責緝毒，對販毒圈子熟識，檢調懷疑他為了錢鋌而走險，利用辦公處所監控漏洞，長期將扣押毒品物證交付毒梟換取報酬，再偷天換日偽變造物證入庫，猶如「超完美販毒管道」。

徐宿良夫妻常在臉書PO文炫富，豪奢生活令人起疑，北機站今年3月29日搜索徐的住處等4個地點，查扣相關帳戶、現金，還有包括勞力士名表、LV名牌包及彬賓士進口車，檢方聲押禁見徐獲准；徐推稱財產是在日本做生意的岳父贈與。

離譜的是，時任航機站督察莊國僑明知毒品遺失，竟「推斷」毒品是承辦人詹孟霖委託菜鳥調查官鄭翊送往局本部鑑定後，才下落不明，意圖轉移焦點與卸責，誤導調查方向，甚至要求「抽換調查報告」，意圖掩護徐宿良，把責任推給鑑識科學處承擔，調查局行政調查後，決定記過一次。