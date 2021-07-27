海巡署警官涉詐欺案 辦公室被翻箱倒櫃大陣仗搜索

海巡署一名洪姓警官因涉及詐欺案，辦公處所昨遭警方大陣仗搜索並帶回偵辦，海巡署今證實確有人員前來搜索，但未證實洪男涉及何案，全案進入司法程序，基於偵查不公開原則無法透露其餘細節。

據悉，洪男自警大水上警察系畢業，現為九職等警官，原任職海巡署艦隊分署，後來調至秘書室，平時偶爾會與同事借錢，也常跟同事打成一片，比較沒有官架子，為人普通無其他異狀。

洪男是涉及一宗詐欺案件，昨天下午數名員警到台北市文山區的海巡署本部，大陣仗進入秘書室翻箱倒櫃、執行搜索，事後將洪男帶回偵辦，雖不知洪男確切涉案情況及程度，但警方在海巡署大動作搜索，已是十分罕見。