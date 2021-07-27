毒鴛鴦藏大批軍火撞警車 警破窗抓方向盤遭拖行

廖姓通緝犯去年5月21日，開車載著李姓女子，車上放有大量槍毒，行經新北市淡水區遭警方攔查，廖下車遭逮捕，李女跳上駕駛座開車逃逸，張姓員警騎警用機車，警匪追逐7分鐘後，遭李女開車撞擊倒地，張員起身猛力破窗抓方向盤又遭拖行，現場一片混亂，最後李女撞車後又暴力抗拒廖姓員警，警方當場以現行犯逮捕李女，全案分別依照意圖販賣持有毒品、妨害公務等罪嫌起訴。

起訴指出，有多起毒品前科的廖男，2020年5月21日傍晚5時許，開車載著李女，遭警方攔查，因通緝犯身分被逮捕，李女見狀，竟跳上駕駛座開車逃逸，張姓員警隨即騎著警用機車，尾隨直追了7分鐘，從中正路追到中正東路1段與淡金路口時，李女開車衝撞警車，導致張員人車倒地，張立刻起身，猛力破窗，伸手進駕駛座抓住方向盤，企圖制止李女行為。

不料，李女持續反抗，踩油門拖行警察，把人從快車道拖到人行道，又迴車甩尾，衝回車道上，撞上當時順行車道的自小客車，導致張員雙手受傷，羅姓車主車輛後車廂、後保險桿、鈑金、右後車門損毀。

支援警力到場，李女又暴力拒捕抗拒警方，導致廖姓員警左手受傷。警方強勢以妨害公務現行犯逮捕李女，並從車上搜出13包安非他命毒品純質淨重約62公克、4把改造槍枝、58顆子彈、4顆散彈及現金15萬餘元、手機9支、帳冊、點鈔機、磅秤、夾鏈袋、玻璃球吸食器等物。

廖男供稱，在新北三重區向朋友「阿富」買安毒，都是要自行施用，槍枝則是在北投區中央路，向「檳榔忠」拿到槍枝子彈。李女則供稱，當時只是害怕緊張，不知道該怎麼，車速很慢，沒有故意要撞路人、車輛，也沒有要妨害公務。