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假防疫人員詐騙大陸民眾 屏警破獲集團逮7人

中央社 / 屏東縣27日電

台中市以陳姓男子為首的詐騙集團，租用台中市南屯區一處大樓民宅為基地行騙，假冒電信及防疫人員詐騙中國大陸地區民眾，屏東里港警分局飛象過河，到台中市破獲集團逮7人。

里港警分局今天表示，前一陣子接獲線報，指台中市疑似有詐騙集團行騙，警方積極網羅多方線索，利用跟監、埋伏多管方式齊下，鎖定以陳男為首的詐騙集團，22日見時機成熟，與台中警方進行攻堅，逮捕7人。

警方表示，7人多是20~30歲的年輕人，還有一名未成年，今年1月起，詐騙集團假冒電信公司話務人員及國家防疫中心人員，詐騙中國大陸民眾，以身分遭冒用為由請被害人向公安報案，而後電話轉給假冒公安人員犯嫌，向被害人要求提出存款來監管，目前詐騙人數及金額仍持續調查中。

警方現場查扣筆電6台、手機8支、房屋租賃契約書、記憶卡4張、分享器1台、新台幣3萬4300元等詐欺犯罪工具，全案以組織犯罪條例及詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

里港分局長楊龍祥表示，防疫期間，民眾不能輕信各路假冒防疫人員電話，務必多方求證避免荷包失守，警方將持續溯源擴大偵辦，循線將集團首腦及幕後其他金主追查到案。

詐騙集團 詐欺

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