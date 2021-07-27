死囚王信福定讞十周年 廢死聯盟羅列十大疑點

1990年8月10日，王信福帶著懷孕的女友張清梅到船長卡拉OK慶祝，孩子即將出世、他要做爸爸了。原本是命運大翻轉，豈料，兩聲槍響打碎天倫夢。「共犯」槍手陳榮傑遭判處死刑定讞，執行槍決，享年廿歲；而王信福，逃亡大陸直到因救治眼疾返台遭押。

1990年，王信福等人被檢方依殺人罪嫌起訴。王害怕司法不公未到案，潛逃至大陸十餘年，至2006潛逃回台就醫遭發現逮捕。最高法院於2011年7月27日，駁回律師團針對台南高分院更三審判決之上訴，全案死刑定讞。

律師團曾提起再審、非常上訴及聲請釋憲，皆遭駁回，王信福目前仍關押於台南看守所，隨時有被執行風險。冤獄平反協會近年將此案列為重點救援案件，認為全案疑點重重，且歷時已久，相關證人無法到庭、缺乏證物，筆錄也有差異。

電影「審判王信福」由現實生活中真正的「前死刑犯」徐自強飾演王信福、鄭性澤飾演受命法官，由知名律師黃致豪飾辯護律師。黃致豪以平常在法庭上為被告據理力爭地樣貌呈現與公訴檢察官對抗。

在本案中，確定是陳榮傑開槍，但當晚是誰指使他開槍？到底陳榮傑是誰的小弟？成了案情爭議。以及，法院罔顧被告訴訟權，僅根據未經過交互詰問自白以及充滿疑點證據，判處王信福死刑。

廢死聯盟羅列的十大疑點包括，第一，凶槍上沒有王信福的指紋。第二，目擊證人被警方刑求，以取得警方認定的故事。第三，開槍者陳榮傑與王信福無關。第四，開槍者的證詞一變再變。第五，開槍者說詞與現場不符。

第六，王信福缺乏殺人動機。第七，證物右輪手槍變左輪手槍。第八，證人被「刑求」滾下樓梯，身上有擦傷。第九，九卷錄音帶不翼而飛。第十，被告對質詰問權被剝奪。

王信福供稱，投資哥登茶行，並沒插手哥登酒店業務。陳其實是李慶臨的小弟。證人說自己被警察刑求，但法院函調當年的醫院，醫院回函說因儲藏病例的地方淹水，當事人的病例早已滅失，無法提供。

律師黃致豪說，有關刑求抗辯這件事情基本上是檢察官要舉證沒有，當然，在當年可能不是這樣。基本上來講，依照舉證責任分配論，要由國家來證明刑求沒有。

他表示，最基本的證明方法就是，司法警察調查詢問或檢察官調查偵訊訊問過程，原則上需要全程錄音錄影。「法官如果有一點最基本的刑事法概念，他就會知道，當年還不用修法一樣，舉證責任的分配應該在國家身上。」