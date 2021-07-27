死囚王信福定讞十周年 律師團向最高檢遞審查意見書

今天是王信福死刑定讞的第十年，他被關押在看守所中已經超過5400天。台灣廢除死刑聯盟執行長林欣怡宣布，總共有九個團體共同開記者會，「王信福救援大隊」正式成立。

同時，也由義務律師團說明他們向最高檢遞出爭議性死刑確定案件促請審查意見書重要內容；記者會上也放映2020年拍攝完成的電影「審判王信福」片花，希望讓社會大眾理解王信福冤案。

廢死聯盟理事長、「審判王信福」的共同導演張娟芬表示，「王信福案最大的問題是證據十分薄弱。這個案件真正的凶手陳榮傑開槍打死兩位警察，法院認為，王信福把槍交給兇手、要他開槍。

可是科學鑑定的結果，凶槍上並沒有王信福的指紋。法院主要根據凶手陳榮傑的自白，判處王信福死刑，但是陳榮傑的證詞有很多問題，包括：一，他的說法一直改變，穩定度有問題：二，他的說法和目擊證人不符，可信度有問題；三，沒有在法庭上接受對質詰問，真實性有問題；四，原始錄音帶不知去向，任意性有問題。」

「王信福案沒有科學證據，只有真凶要拖他下水的指控，這和蘇建和案、徐自強案、謝志宏案如出一轍。王信福沒有犯案動機，而且有證人指控警方刑求、不正訊問以便取得對王信福不利的證詞，這和鄭性澤案、邱和順案一樣。

幾乎可以說，從1995年蘇建和案開始的冤獄平反運動，我們看到的死刑冤案都有一個固定的『公式』，就是輕忽科學鑑定、靠同案被告的自白等薄弱的證據就判處有罪，而王信福案也是這個公式的產物。」

由王信福救援律師團說明目前的法律救援進度。台灣廢除死刑推動聯盟、民間司法改革基金會、台灣刑事辯護律師協會三個團體於今年5月18日，依據最「高檢察署辦理爭議性死刑確定案件審查作業要點」，向最高檢遞出爭議性死刑確定案件促請審查意見書。