桃園男子疑求歡被拒施暴 遭酒店女公關持刀刺殺亡
桃園一名鄧姓酒店女公關疑因遭前來求歡的蔡姓男子毆打，涉嫌以水果刀刺向男子心臟，事發後10多小時才向警方投案，鄧女被依殺人罪嫌送辦，檢方以涉犯重罪向法院聲請羈押獲准。
桃園市警局平鎮分局今天表示，23日下午6時許接獲鄧女報案表示自己殺人要自首，員警趕赴現場並將39歲的蔡姓男子送醫但仍宣告不治，警方到場時，鄧女還出現自殘行為，但在包紮傷口調查後，依殺人罪嫌移送桃園地檢署。
根據警方調查，鄧女自稱與蔡姓死者為性伴侶關係，但長期存在口角糾紛，蔡男於23日凌晨從中壢區住處前往因3級警戒而停業在家的鄧女租屋處，雙方因故發生爭吵。
到了當日上午7時許，蔡男疑因求歡遭拒動手施暴，鄧女拿起手邊的水果刀刺往蔡男左胸心臟處，驚慌失措的鄧女直到當晚6時許才向平鎮警分局報案自首。
桃園地檢署檢察官表示，案件在向桃園地方法院聲請羈押後已獲准。
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