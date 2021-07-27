裝潢工人5次販毒獲利6千 被判刑2年2月

孫姓男裝潢工人因缺錢吸毒，從去年5月至6月間，分別以每小包500元至2500元不等代價，涉嫌將安非他命販售給陳姓男子，孫5次販毒共獲利6千元，台南地院依孫違反毒品危害防制條例罪，判處徒刑2年2月，追徵不法犯罪所得，全案可上訴。

判決說，孫姓男子從去年5月1日至6月18日，以行動電話和陳姓男子聯絡後，先後在台南市西港區及中西區等地，以每小包安非他命500元、1000元或是2500分不等代價，見面交易，孫5次販毒品共獲利6千元。

經警於去年7月19日，持法院所核發搜索票至台南市孫住處執行搜索，法辦起訴。法官認為，孫因販賣第二級毒品，取得相當對價，並供稱販賣毒品安非他命，可以賺取些許毒品供己施用，主觀上有獲取不法利益營利意圖甚明。