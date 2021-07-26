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男暗夜打獵誤殺「盜木逃逸移工」 死者堂哥忍不住報案緝凶

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉楊姓男子前天深夜到投83線武界壩一帶打獵，因發現森林內有動靜，誤以為是山羌，開槍誤擊行經林域的張姓逃逸移工，致其傷重不治；同為逃逸移工的死者堂哥先是逃離現場，昨忍不住才報案才揭露此事；警獲報後循線找到楊，楊供稱不知道打到人，今經檢方訊問認定涉嫌過失致死，以3萬元交保候傳。

檢警調查，越南籍28歲張姓死者和同齡的斐姓堂哥均為逃逸移工，12天前與另2名移工進入仁愛山區盜伐林木，案發當晚，4人正巧背負盜伐取得的林木要下山，未料因現場一片漆黑，且行經草叢發出聲響，楊男誤以為是獵物而開槍射擊。

而偌大槍響聲，嚇得4人倉皇逃竄，未料張男已中彈，且傷重倒地，同夥疑因全是逃逸移工，又從事盜木，當下一哄而散，並未報警；直到昨天下午，斐男考量張男是他堂弟，心有不甘又害怕，忍不住才通報警方，揭露該起槍擊命案。

仁愛警分局表示，昨天獲報後，根據斐男供詞在投83線25公里處、距道路約20公尺的森林發現張男遺體，死者身上還背著扁柏及檜木瘤，左腹部有1處槍傷，報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，後續追查發現鄰近部落的楊姓居民涉嫌重大。

警方將楊男帶回偵訊，楊向警方供稱，前晚11時許騎車去武界壩附近路段打獵，期間有用頭燈照向遠方叢林，發現有反光和動靜，以為是山羌才開槍，因為森林內沒動靜，想說沒打到就騎車離開，不知道打到人，真的不是故意的。

南投地檢署則表示，檢察官今以會同法醫相驗遺體，為求謹慎，明將解剖釐清確切死因，而今訊問楊嫌後，依現有事證認定涉嫌過失致死，諭知以3萬元交保候傳，專案小組也將擴大追查另二名移工，並查辦盜伐林木等相關情事。

南投縣仁愛鄉楊姓男子前天深夜騎車打獵，持自製獵槍誤擊張姓移工，致其傷重不治。圖／檢警提供
南投縣仁愛鄉楊姓男子前天深夜騎車打獵，持自製獵槍誤擊張姓移工，致其傷重不治。圖／檢警提供
警方昨天發現張男遺體時，他身上還背負著盜採來的扁柏及檜木瘤。圖／檢警提供
警方昨天發現張男遺體時，他身上還背負著盜採來的扁柏及檜木瘤。圖／檢警提供

移工

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