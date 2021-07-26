警追「買空賣空」詐欺男 屋內一併逮到通緝犯女友

新竹張姓男子扮演網路買家、賣家，先在臉書、蝦皮等購物平台裝成要賣遊戲幣、高粱酒及高階顯示卡等物，又扮成買家在蝦皮平台佯裝要購買商品，等「買家」、「賣家」上鉤後，讓雙方彼此匯款，但實際物品則由張嫌取得，以這類「買空賣空」手法，做起無本的詐騙生意，至少27人受害，騙得227萬元，刑事局南部打擊犯罪中心查辦後，逮獲張嫌以及通緝中的陳姓女友，依詐欺罪嫌將兩人移送地檢署偵辦。

警方調查，29歲張嫌去年9月起開始做起詐騙生意，他先扮成買家在臉書、蝦皮、遊戲滿貫大亨等平台，扮成賣家要販售遊戲幣、高粱酒及電腦顯示卡等物品；另一方面，他又扮起買家，在蝦皮私訊不知情賣場購物，實際卻將蝦皮賣方的收款帳號，傳給要向張嫌購買遊戲幣的「買家」匯款。

有多名被害人匯款後，遲遲未收到商品，報警後因反而讓蝦皮賣場的帳戶因收到賄款而遭凍結，但蝦皮賣家因已經交付張嫌遊戲幣或金飾，不論買方、賣方，都因為張男詐騙手法受到損失。

警方查出，謹慎的張嫌為取信被害人，會提供別人證件或修改過的銀行匯款預約轉帳單，讓民眾誤信真有其人而匯款；張嫌還涉嫌修改警方報案三聯單，以及派出所製作筆錄等修圖，如果有被害人察覺有異時，再持這些偽造的報案記錄假裝自己也是受害人。

警方粗估，去年9月起張嫌至少成功騙到27人，匯出、損失的物品價值約227萬，為躲避警方查緝，張嫌出入僅搭白牌計程車，行蹤不易掌握，刑事局男打、高雄市刑大、新竹市警局三分局共組專案小組，日前見時機成熟到張嫌新竹租屋處搜索，當場查獲張嫌及有詐欺前科、正在通緝中的陳姓女友到案。