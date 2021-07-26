高雄林園賓士車主亮槍後落網 恐嚇罪嫌送辦
台南一名30歲林姓男子昨天駕駛賓士車返家，卻郭姓男子車輛超車，且在前方行駛又慢，便心生不滿，一路尾隨到大寮鳳林一路，過程中兩度亮槍，但雙方未發生任何衝突。事後郭男將亮槍行車記錄器PO網，警方發現後展開，於今天前往林男住處逮人，並查扣造型仿製手槍的打火機、木棍及球棍等證物；警詢後，將他依恐嚇罪移送。
據了解，林男昨天下午6時許，駕駛賓士車返家，途中行經台88線快速道路時，因不滿前方郭男車輛超車，行駛速度又慢，便一路尾隨，大寮鳳林一路時，過程中還兩度亮槍，作勢威嚇。
林男開車不斷跟在郭男車輛後方，一直到林內路時，郭男減速停靠路肩，林男才超車駛離，雙方也未發生任何衝突。事後，郭男雖未報警，但將行車記錄器PO網，也遭社群網站轉發。
警方發現後，展開調查，並掌握林男駕駛的賓士車，於今天中午前往林男位於台南市的住處逮人，也從車內查扣造型仿製手槍的打火機、木棍及球棍等證物。警詢後，將林男依恐嚇罪移送。
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