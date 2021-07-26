南警偵破3起重大社會矚目案 市長頒發獎金慰勞有功人員

防疫兼顧治安，台南市員警近期連續偵破3起社會矚目案件，包括市警三分局破獲危險駕駛競速案，永康警分局一舉掃蕩竹聯幫明仁會板橋據點，市刑大查緝通緝犯擁有衝鋒槍案，市長黃偉哲今天下午在治安會報上，共頒發6萬8千元獎金慰勞有功人員。

警方接連偵破多起社會矚目案件，包括永康警分局偵破北部竹聯幫跨域南部犯案，一舉掃蕩竹聯幫明仁會板橋據點，先後拘捕犯嫌8名到案，6名主嫌羈押禁見，瓦解犯罪組織勢力。

刑警大隊嚴打槍械及毒品犯罪，鎖定謝姓毒品通緝犯涉嫌擁槍在市區流竄，經專案小組嚴密佈線查緝，在新營交流道順利緝捕並起獲隨身衝鋒槍1支、手槍1支、子彈2顆等槍械，過程幸無人員受傷。

市警三分局轄內分別在110年7月1日、7月4日發生2起車輛危險駕駛競速案，經專案小組通知相關涉案人員到場，總計依公共危險罪函送25名犯嫌，交通違規取締告發45件，有關群聚及未戴口罩部分，另依違反傳染病防治法舉發。