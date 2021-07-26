死囚王信福明天將定讞滿十周年 台權會成立救援大隊

王信福案電影手冊。記者賴佩璇／攝影 「我不否認有前科，但難道『壞人』被冤枉判刑也是『剛好而已』？」台灣人權促進會等民間團體，明上午10點將舉行「王信福死刑定讞十週年，救援大隊成立記者會」，會中預計播放電影「審判王信福」片花，介紹基礎背景。

王信福捲入嘉義槍殺警員命案，1998年2月4日嘉義地院一審開庭，陳榮傑、李慶臨到庭接受審判，王信福沒有出庭。他遠走高飛，離開台灣，潛逃至大陸。明日是他死刑定讞十周年。

王信福因傳拘無著，經嘉義地院於1991年2月22日發布通緝，2006年10月10日持偽造的護照及台胞證入境，在桃園機場遭緝獲。至於槍手陳榮傑早已於1992年8月20日執行槍決完畢。

嘉義地院判決指出，王信福曾因殺人未遂與持有手槍被判刑定讞。出監後，王與李慶臨擔任哥登酒店股東，陳榮傑則是副理，平時是小弟。1998年8月10日凌晨3點多，三人與友人去市區的船長卡拉ＯＫ飲酒作樂。

席間，李慶臨因看到在二樓的綽號「金柱」吳泰明未依王信福之請速下樓敬酒，導致王信福心生不悅，李慶臨就出外把手槍取來並把子彈裝上槍膛，交給王信福持有。

接著，王信福見老闆洪清一殷勤招待已下勤但仍穿警察長褲、上身便衣的警員黃鯤受、吳炳耀，而不上前向自己的桌敬酒，且警員又不理會其唱歌，便氣得大罵：「幹你娘！大目仔（洪）這家店明天不讓你開了！」

甚至對著警員謾罵：「警察有多大，警察有什麼了不起！」、「我王信福要抓我管訓也不要緊！」因黃男出言頂撞，王就另行起意，把槍給陳並扶著他的手肘指著兩名警員，說：「結掉這兩個！」陳朝黃口唇、黃胸腹各開一槍，導致兩人均傷重不治。

王信福矢口否認殺人，辯稱當時雖然在場，但與警察無冤無仇。律師則說，王實際上是坐著，從未扶著陳的手說：「結掉這兩個！」兩人沒有犯意聯絡，且陳剛出社會，想要在黑社會迅速竄升，必須打死人才能當角頭，所以有殺人動機。

律師指出，陳的老大李慶臨，李的二哥是嘉義大組頭，曾經被兩名死者偵破過，懷恨在心，始唆使陳殺害兩人。陳為了卸責而將所有責任都推給王信福。

法院不採信其辯詞，認定王信福緊靠陳榮傑身體密商，兩人有殺人犯意聯絡。王將上膛手槍交給陳，並以手指指向兩名員警說：「結掉這兩個」，陳旋即射擊兩槍，各別命中兩人的口唇及胸腹部，導致失血過多身亡，依殺人罪判處王及陳死刑定讞。