高市少年隊當街逮毒販 搜出上膛改造手槍直呼好險

高雄市警局少年隊鎖定一名在高雄、屏東一帶販毒的莊姓男子，22日趁莊與人交易毒品時，上前將他壓制；警方在搜查時，於莊的車輛上發現一支已經上膛的改造手槍，緊張過程讓幹員都直呼「實在好險」。

據了解，莊男（22歲）與女友盧姓女子（28歲）還有友人洪姓男子（23歲），想藉著警察忙於防疫勤務時，販賣毒品賺一筆，便批來毒品咖啡包，販賣於高雄、屏東一帶。莊為防止毒品交易「黑吃黑」，攜帶槍枝防身。警方查扣的槍枝為「金牛座JP-935」改造手槍，該改造手槍具有連發性能殺傷力驚人。

高雄市少年隊獲報後，經過連日跟監，22日發現莊男等人在三民區九如一路上與人交易毒品，幹員眼見時機成熟上前查緝。

這時坐在車上的莊男眼見警方上前，試圖反抗，但反遭幹員壓制，一陣拉扯後才將他逮捕。

警方另在車上查獲安非他命毒品1小包、毒品咖啡包101包、安非他命吸食器2支、電子磅秤1台、現金2萬4千元、「金牛座JP935」改造手槍1枝及子彈6發等證物。

警詢後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例案移送高雄地方檢察署偵辦中。