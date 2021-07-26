照顧中風妻鋌而走險 夫第1次販毒獲判輕刑
從事拆屋工程的甘姓男子，前年底販賣安非他命1兩給鄭男，收取3萬2000元價金審酌甘男僅販毒1次，對象僅1人，且甘男需照顧中風的妻子，法官從輕判刑，依違反毒品危害防制條例罪將他判刑7年6月，沒收犯罪所得3萬2000元。
甘男（49歲）否認販賣毒品，辯稱「當天是我要找他買東西，他回我的訊息我看不懂，我去他住處找他，是我跟他買安非他命，不是我賣給他」，並辯稱本案前，已有指認向證人鄭男購毒。
經法官查詢結果，甘男先前僅有因其女友施用毒品案件，陪同女友前往中市政府警察局刑事警察大隊接受詢問，並未有指認之情，且其女友僅稱是向鄭男的父親購買毒品。可見甘男辯稱已有指認向證人鄭男購毒，因預見檢警可能對證人鄭男實施監聽、蒐證，不可能販賣毒品給證人鄭男，不足採信。
判決書指出，甘男於2019年12月31日上午，持行動電話與鄭男以LINE聯繫後，同日上午獨自駕車前往台中市大里區鄭男住處外，由甘販賣安非他命1兩予鄭，鄭即交予新台幣3萬2 千元價金而完成交易。經警於2020年5月19日下午2 時許，持搜索票前往中市西屯區甘男住處執行搜索及執行拘提，扣得行動電話。
合議庭審酌，甘男非無謀生能力，無視於國家對於杜絕毒品犯罪的禁令，販賣毒品予他人，戕害國民身心健康，並破壞社會治安，但考量他販賣毒品次數僅有1 次，對象僅1 人，獲利非鉅；需照顧中風的太太，予以判刑。可上訴。
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