聽新聞
test
0:00 / 0:00
武界壩狩獵槍響 南投獵人誤殺盜木移工
南投縣仁愛鄉法治村武界部落前天疑發生槍擊命案，當地居民入夜後持原住民自製獵槍狩獵，當時疑有涉嫌盜採林木的外籍移工經過，因現場漆黑被當成獵物誤擊身亡，其移工同夥昨晚報警，全案已報請並由南投地檢署檢察官指揮偵辦調查。
據了解，武界部落有居民前天深夜到鄉道投83線武界壩一帶林域狩獵，而因周邊沒有照明設施，現場一片漆黑，當時恰巧有4名外籍移工疑似背著盜採來的林木要下山，疑因夜間視線不佳且有聲響，被獵人當成獵物開槍射擊。
現場4名外籍移工聽到槍響後，當下受到驚嚇趕緊逃離現場，之後才發現有1人中彈，因傷勢嚴重不治身亡；而移工疑因自己非法居留，且是山老鼠，本身也涉及不法而並未報警，直到昨晚，其中1人忍不住才通報警方，揭露該起槍擊命案。
當地警方獲報後，隨即報請南投地檢署指揮偵辦，目前已找到該死亡移工遺體，也循線找到涉嫌開槍的部落居民，並將他帶回分局偵訊；至於事發當下，居民是否知道有射到人、獵槍是否有依法申請等案情均仍待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言