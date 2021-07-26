武界壩狩獵槍響 南投獵人誤殺盜木移工

南投縣仁愛鄉法治村武界部落前天疑發生槍擊命案，當地居民入夜後持原住民自製獵槍狩獵，當時疑有涉嫌盜採林木的外籍移工經過，因現場漆黑被當成獵物誤擊身亡，其移工同夥昨晚報警，全案已報請並由南投地檢署檢察官指揮偵辦調查。

據了解，武界部落有居民前天深夜到鄉道投83線武界壩一帶林域狩獵，而因周邊沒有照明設施，現場一片漆黑，當時恰巧有4名外籍移工疑似背著盜採來的林木要下山，疑因夜間視線不佳且有聲響，被獵人當成獵物開槍射擊。

現場4名外籍移工聽到槍響後，當下受到驚嚇趕緊逃離現場，之後才發現有1人中彈，因傷勢嚴重不治身亡；而移工疑因自己非法居留，且是山老鼠，本身也涉及不法而並未報警，直到昨晚，其中1人忍不住才通報警方，揭露該起槍擊命案。