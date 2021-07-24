詐團向黑幫購買手槍防身 反遭對方黑吃黑兩百餘萬

蔡姓男子（35歲）為首的詐騙集團，日前在台北市一間旅館當據點，電聯許姓竹聯幫份子，打算買槍防身；許賣槍後趁機「黑吃黑」，打劫蔡嫌身上贓款；大安警分局接獲報案，將兩夥人全部逮捕。

今年5月，台北市大安警分局接獲報案，轄內一間旅館，有人開毒趴還有人遭強行押走，警方到場後，沒有發現開毒趴，但桌上有多本銀行存摺、提款卡。

員警察覺有異，交叉盤查後確認是假博奕詐騙集團，現場查扣改造手槍1支、子彈7顆、銀行存摺3本、提款卡5張、現金9餘萬元等，訊後依組織、槍砲、洗錢、加重詐欺、賭博等罪嫌移送台北地檢署偵辦，其中蔡姓主嫌等6人聲押，蔡嫌等3人裁定覊押。

蔡嫌在偵查中告知警方，在警方到場前，才遭一群不明人士洗劫身上財物，損失約新台幣200萬，警方立即調閱影像查證，發現有一群持刀棍犯嫌，在警方到場前離去，大安警分局專案小組立即偵辦，連夜南下恆春，在一處民宿中將許姓主嫌等3人逮捕歸案，現場查扣手機4支、現金10萬元。

警方調查，洗劫詐騙集團正是販槍的許姓男子等人，詐騙集團找上他們購買改造手槍，他們賣槍後，立即投宿同一間旅館，等同夥抵達後，衝進詐團房間洗劫。

警方後續再發動3波拘搜行動，陸續查獲強盜的陳姓、蔡姓等三名共犯到案，全案依組織、槍砲、強盜罪嫌移送台北地檢署，檢方聲押6名犯嫌全數裁准。