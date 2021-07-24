誤設經銷商淨空銀行帳戶 刑事局：詐騙手法

刑事局今天表示，許多民眾近期被歹徒以取消設定等為由詐騙，60歲蔡姓女子遇詐騙集團扮網路購物網及銀行客服，謊稱誤設成經銷商、淨空帳戶等，7小時內遭騙新台幣142萬元。

刑事局發布新聞資料指出，經統計，詐騙集團近期以誤設為經銷商、誤加入團購名單、升級高級會員為由，誆騙被害民眾，並要求被害人以網路銀行及ATM匯款，或提供信用卡資訊進行盜刷。

刑事局表示，60歲蔡姓女子7月初接到自稱是網路購物網客服，對方提到因作業疏失，誤把蔡女訂單設定成經銷商，若要取消，須提供帳戶及信用卡核對。

蔡姓女子一開始不相信，歹徒稱會有銀行客服員主動連繫，假銀行客服事後來電提到若不配合，帳戶會被凍結，蔡女一時緊張，同意依指示淨空帳戶，並陸續透過銀行轉出48萬餘元。

刑事局說，假扮銀行客服的詐騙集團又以信用卡要一併處理，並用凍結、淨空帳戶為由，要蔡姓女子配合提供信用卡正反面照片，蔡女事後才知信用卡遭盜刷，7小時內共財損142萬元。

刑事局指出，若接獲不明來電，提及淨空帳戶確保帳戶安全、輸入代碼或密碼取消設定等都為詐騙話術及手法，歹徒會竄改來電號碼，佯裝網路購物及銀行客服或冒名警察機關，接到相關來電可直接掛電話，或打165反詐騙諮詢專線詢問。