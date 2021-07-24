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警戒未降級 台南13名男女群聚開賭被逮

中央社 / 記者張榮祥台南24日電

COVID-19疫情3級警戒還未降為2級，台南市警局今天凌晨在安南區民宅破獲職業賭場，現場開設2桌麻將，13名男女群聚開賭，警方訊後依法送辦。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒尚未降級，台南市安南區就有人在自宅開賭，警方今天凌晨1時許在海中街民宅2樓鐵皮屋破獲職業賭場，13名男女群聚，有些人未戴口罩。

警方調查，這個職業賭場是吳姓屋主開設，裝設監視器監控四周，警方破獲時，現場設2桌麻將，有人企圖逃逸，但被警方及時攔阻。警方同時查扣抽頭金、賭資共近新台幣3萬元、賭博工具及監視錄影設備等。

警方訊後依賭博罪嫌送辦吳姓屋主，在場違法群聚者將依違反社會秩序維護法裁處，又因違反傳染病防治法，將函送台南市政府衛生局裁罰。

賭場 賭博 COVID-19

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