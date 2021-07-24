颱風烟花雨勢 新竹五峰鄉33條土石流紅色警戒

中央災害應變中心今天表示，受颱風烟花外圍環流影響，宜蘭及北北基桃竹苗有局部豪雨或大雨，適逢假日，民眾避免前往山區及水域，並針對新竹縣五峰鄉發布33條土石流紅色警戒。

中央災害應變中心上午召開颱風烟花第8次工作會報，依中央氣象局表示，颱風烟花暴風圈正通過台灣北部近海，對北部及東北部海面構成威脅。

受颱風外圍環流影響，台灣附近各海面風浪偏大，有長浪發生，北部、南部、東北部、東南部沿海及空曠地區、馬祖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼及綠島有9至10級強陣風。

中央災害應變中心表示，適逢週休假日，民眾避免前往山區及水域，相關單位會持續勸離海邊活動及觀浪民眾；受颱風外圍環流影響，宜蘭及北北基桃竹苗有局部豪雨或大雨，提醒民眾注意山區道路落石。

中央災害應變中心指出，農委會持續針對新竹縣五峰鄉發布大規模崩塌紅色警戒及33條土石流紅色警戒，至於土石流及坡地災害風險較高的縣市政府，已執行預防性疏散撤離，後續依防疫指引執行收容安置。

中央災害應變中心表示，連日豪雨，部分地區有農損狀況，相關單位會持續落實農產品市場價格穩定機制，並依農業天然災害查報作業規定，協助農民災害救助，以利復耕。