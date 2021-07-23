種10億大麻辯是「佛法」善念為救癌末病患 檢求處無期徒刑

葉姓男子等人透過一條龍及加盟方式，種植、販售大麻。記者卜敏正／翻攝 葉姓男子等人在嘉義市租屋種植大麻，並以每場180萬元加盟金、企業加盟經營模式種植、製賣大麻圖利，檢警偵辦起出價值10億，2615株大麻及大麻花成品、製毒設備等證物；檢察官痛斥，葉在偵訊時一再狡辯，將責任推給已死亡的陳男作「幽靈抗辯」，對犯案情節堅不吐實，更稱製造販售大麻是為救治癌末病人，是基於「佛法」善念，毫無反省悔意，請法官從重量處無期徒刑並科處新臺幣1500萬元罰金。

起訴書指出，葉男自2017年即開始研究大麻，經過2年精準掌握大麻雄蕊跟雌蕊不同特性及培養方式，即招募劉、陳嫌等人加入集團，以每月3到4萬元，在嘉義市承租新建完工透天厝，利用左右鄰居尚未進住空窗期，在屋內二樓種植大麻，為避免大麻味外流，還將屋內門窗鎖死封住，以窗簾遮光，再購買專業植物燈培育，室內採24小時空調、抽風機保持乾燥。

葉嫌除本身投資種植18場，還以類加盟企業化經營模式，向有意栽種製造大麻的犯嫌收取每場180萬加盟金，犯嫌租屋後，葉陳等人提供相關植物燈技術及空調設備，指導栽植大麻，收成後還請專人修剪取得所需的大麻花，再自製小罐大麻花，自創大麻精品包、品牌，販售到各夜店。

嘉義檢警2月22日持搜索票，到嘉義市世賢路某透天厝查緝，發現大批大麻植株，逮捕34歲周嫌，現場又發現不明租屋契約和鑰匙，檢研判也是大麻工廠，當機立斷「立即搜證」，又接續發現多處種植地點，2天搜索嘉義市、縣共查獲33處大麻栽種場，陸續逮捕葉、陳、周姓毒嫌共13人，查扣2615株大麻，及大麻花成品21.7公斤，並查扣栽種空調冷氣86台、現金89萬元，葉、陳2主嫌訊後聲押禁見獲准，其他犯嫌各以30萬元不等金額交保。

檢察官指出，本案主嫌葉男一再狡辯，將責任推給以已死亡的陳男作「幽靈抗辯」，且對大麻花去向、不法所得、資金流向、共犯結構、犯案情節堅不吐實，辯稱製造、販售大麻是為救治癌末病人，是基於「佛法」善念，毫無反省悔意亦未繳回不法得，請法官從重量處無期徒刑並科處新臺幣1500萬元罰金，並請依組織犯罪防制條例規定宣告強制工作3年。