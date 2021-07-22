警方破獲藏身部落製毒工廠 她料理三餐幫一把
刑事警察局主導，7月13日在苗栗縣南庄鄉鹿場部落，破獲製毒工廠，起出半成品100多公斤，頭份警察分局偵查隊協同辦案，當地陸家派出所所長高騰芳的太太義務下廚，提供「後勤」支援，功勞簿記一筆，及時遏阻暑假毒品危害青少年身心。
南庄鄉鹿場部落於疫情第三級警戒期間，自主性封山，警方循線掌握有毒犯動歪腦筋，7月初趁機製毒，想要在暑假期間大賺黑心錢，刑事局、頭份分局等辦案人員埋伏，7月13日收網查獲3人，並起出獲三級毒品半成品100公斤、四級毒品半成品13公斤、製毐原料250公斤，案由苗栗地檢署依毒品危害防制條例偵辦中。
警方說，藏身部落俗稱「喵喵」製毒工廠，喵喵新興毒品常摻雜微量K他命、安非他命、搖頭丸、FM2等其他毒品，並以咖啡包或奶茶包等方式包裝，為目前檢警查獲最多新興毒品，正值暑假期間，所幸及時查獲，避免更多青少年受害。
值得一提是警方辦案期間，因鹿場地處偏遠，伙食成大問題，高騰芳商請太太上山在派出所1個星期，負責料理三餐，頭份分局長何孟宗還送食材上山補給，讓辦案人員無後顧之憂，一舉破獲製毒工廠，頭份分局指出，分局將持續掃蕩毒品，並全面清查山區，避免類似情形再度發生，維持山區純淨、安全的生活環境。
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