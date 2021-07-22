社群聊天室暗語兜售毒咖啡包 台南警網巡喬裝交易逮2嫌

台南市白河警方發現網路社群聊天室有兜售毒品訊息，警喬裝交易在高雄逮捕2嫌，查扣毒咖啡包，依毒品危害防制條例送辦，持續追查藥頭中。

白河分局員警日前執行「暑期青春專案肅毒網路巡邏勤務」時，發現網路社群網站聊天室內有兜售毒品訊息，立即組成專案小組積極查緝，警查知均20歲的蔡、陳兩人涉嫌於網路聊天室內以「喝酒」、「現貨」等暗語兜售

員警在網路喬裝交易，18日深夜約在高雄市區面交，查獲蔡、陳2嫌起出毒品咖啡包10包等，全案依毒品危害防制條例送辦，持續追查幕後藥頭中。