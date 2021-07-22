社群聊天室暗語兜售毒咖啡包 台南警網巡喬裝交易逮2嫌
台南市白河警方發現網路社群聊天室有兜售毒品訊息，警喬裝交易在高雄逮捕2嫌，查扣毒咖啡包，依毒品危害防制條例送辦，持續追查藥頭中。
白河分局員警日前執行「暑期青春專案肅毒網路巡邏勤務」時，發現網路社群網站聊天室內有兜售毒品訊息，立即組成專案小組積極查緝，警查知均20歲的蔡、陳兩人涉嫌於網路聊天室內以「喝酒」、「現貨」等暗語兜售
員警在網路喬裝交易，18日深夜約在高雄市區面交，查獲蔡、陳2嫌起出毒品咖啡包10包等，全案依毒品危害防制條例送辦，持續追查幕後藥頭中。
市警局主任秘書張樹德昨前往白河警分局頒發「破案茶」，並鼓勵繼續為治安努力；白河警分局長陳明宏提醒青少年朋友應對於網路社群相關訊息要嚴加過濾，切勿受毒品誘惑而觸法。
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