影 ／毒品通緝犯擁槍流竄 南警鎖定攔查起出衝鋒槍彈

毒品通緝犯謝男擁槍自重，台南市警方掌握謝流竄新營、鹽水區，南市市刑大及新營警分局組成專案小組，前天下午在新營交流道附近攔捕駕車的謝男，起出改造衝鋒槍、手槍各1支、子彈2顆，警訊後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並解送通緝機關歸案。

據知，有毒品前科的33歲謝男，涉及毒品案未到案，經台中地檢署今年1月發布通緝，台南市警察局刑警大隊毒品查緝中心（溯源專案組）日前獲報不法份子趁國人防疫期間，欲持不法槍械滋事，循線發現謝某流竄新營、鹽水等地，且擁有具殺傷力槍械防身，即與新營分局偵查隊共同組成專案小組追查。

專案小組追查，掌握謝落腳處，前天下午5點，鎖定謝嫌駕車出現新營交流道周遭，警方監控時正值交通尖峰時刻，行經車流量龐大，為避免波及行人安全，隨即通報附近鹽水分駐所、太宮、後鎮派出所等警力支援，在新營交流道附近嘉芳街路口順利攔截圍捕。

警方除順利逮捕謝，並起獲改造衝鋒槍1支、手槍1支、子彈2顆(已裝填手槍彈匣)等重型槍械，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦，並解送台中地檢署歸案，謝對槍枝來源說法閃爍，警將持續追查。