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疫情期間破製毒工廠、抓幫派分子 警政署：窮追猛打
新冠肺炎疫情期間，警方持續緝毒、掃黑，破獲製毒工廠與涉及街頭押人、槍擊等案幫派分子。行政院長蘇貞昌今天上午赴刑事局視察成果，肯定警察防疫之外維護治安，要求斬草除根；警政署指示各機關加強執行，要「窮追猛打」。
毒品咖啡包氾濫，暑假恐吸引更多未成年者施用。政府本月14日將毒咖啡常見先驅原料二碘甲基苯丙酮公告為四級毒品；檢警隨後查獲兩處製毒工廠，查扣三級毒品喵喵半成品近200公斤、製毒原料與化學試劑近3000公斤，估計可製成60萬包毒咖啡。
針對掃黑，刑事局統計組織犯罪案，5月至本月18日，查獲竹聯幫仁堂、雷堂、平堂、天蠍堂、武曲堂，天道盟太陽會、正義會、北海會，四海幫海豪堂、海壢堂、海南堂，以及北聯幫、北山會聯盟分子與地方角頭，共40件290人。
警方打擊黑幫不法金流，破獲其中暴力討債14件、詐欺犯罪機房5件、走私販毒5件，查扣槍枝11把及毒品45公斤。
蘇貞昌由內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、行政院政務委員羅秉成、高檢署檢察長邢泰釗、警政署長陳家欽陪同，赴刑事局了解治安工作，指示持續打擊不法。
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