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台南毒蟲販毒偷斤減兩還被藥腳賒帳 交易44次被判7年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓粗工本身有吸毒惡習，前年4、5月間為賺錢買安非他命，鋌而走險販毒，還偷斤減兩自肥，從中抽取部分毒品供己施用，台南警方循線將他逮捕，查出他以700元至6500元不等價錢，販售0.3公克至1錢安毒給12名藥腳，計達44次，甚有藥腳賒欠500元，向他買毒，台南地院認他販賣第二級毒品罪，共44罪，各處3年7月至3年8月不等徒刑，應執行7年徒刑，可上訴。

陳姓男子因偽造文書等案件，經台南地院判處應執行10月徒刑確定，2017年4月間執行完畢。然而，2019年間，他以手機聯絡毒品交易，與藥腳在歸仁、仁德等地廟埕、超商及住家附近交易，被台南市警一分局鎖定偵辦。

檢警調查，陳販毒給郭姓男子10次、黃姓男子3次、徐姓男子5次、李姓男子6次、呂姓男子1次、林姓男子4次、陳姓男子2次、蕭姓男子3次、梁姓男子2次、鄭姓男子2次、劉姓男子3次、潘姓男子3次，他以700元至6500元不等價錢，販售0.3公克至1錢安毒給12名藥腳，計達44次，劉甚至賒欠500元。

直至前年6月26日下午3時多，警方持搜索票，前往住處搜索，並扣得第二級安非他命4包、分裝袋、吸食器、勺子、行動電話、平板電腦及電子磅秤等物。陳坦承犯行。

台南地院認陳確有因販賣毒品，取得相當對價，並表示他販賣安非他命，是賺一些自己施用，或是從中抽取部分毒品供己施用。

合議庭審酌，陳本身有施用毒品惡習，應知安非他命對人身心戕害嚴重性，且販賣安非他命為政府嚴厲查禁行為，竟無視法紀，販賣安非他命給他人，所為戕害人體健康，危害社會治安和善良秩序，實在不可取。惟念他犯後坦承犯行，態度尚佳，及其販賣安非他命對象、數量、次數與獲利等一切情狀，認他販賣第二級毒品，共44罪，各處3年7月至3年8月不等徒刑，應執行7年徒刑。

台南地院認陳姓男子販賣第二級毒品罪，共44罪，各處3年7月至3年8月不等徒刑，應執行7年徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認陳姓男子販賣第二級毒品罪，共44罪，各處3年7月至3年8月不等徒刑，應執行7年徒刑，可上訴。圖／本報資料照

毒品 販毒 偽造文書

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