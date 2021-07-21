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台中強盜男出獄又擁2槍自重 咬警拒捕再判6年4月罰10萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子是娃娃機業者，曾涉強盜等罪遭判刑，出獄後持有制式、改造手槍一把傍身，警方在去年6月間獲報後，前往南屯區忠勇路一家小吃店查緝，但黃畏罪拒捕，還咬傷辦案的警員，造成警員手指、手臂有多處被咬傷，台中地院審結，依槍砲、妨害公務罪，判刑6年4月，其中4月得易科，併科罰金10萬。

判決指出，黃姓男子（36歲）曾涉強制猥褻、攜帶凶器強盜罪，分別遭判處10月、8年徒刑確定，黃在2017年6月間假釋出獄，2018年假釋期滿，執行完畢，黃平時經營娃娃機店維生，但黃仍持有改造、制式手槍各一把傍身。

去年6月29日上午9時許，黃取出兩把手槍、16發子彈攜出後，放置在陳姓友人的車內及隨身包包裡，二人開車前往南屯區忠勇路一家小吃店用餐，台中市第四警分局偵查隊2名偵查佐前往查緝，黃自知攜帶槍械，因而畏罪拒捕，當場咬傷辦案的偵查佐，還持地面的碎玻璃攻擊，造成偵查佐手指撕裂傷、手臂多處咬傷等傷勢。

警方控制黃與陳姓男子後，在陳的車內查獲制式、改造手槍各一把、子彈16發、彈殼37顆、子彈半成品一包、子彈塑膠盒，全案警詢後依槍砲、妨害公務罪移送法辦。

全案在台中地院審理時，黃姓男子雖承認涉案，但對槍彈來源辯稱是已死去的叔叔，無適用減刑規定，另外黃曾涉強制猥褻、強盜遭判刑，認為黃對於刑罰的反應力薄弱，依法加重其刑，依槍砲、妨害公務罪，分判6月、4月徒刑，併科罰金10萬，其中4月得易科，可上訴。

台中市黃姓男子持制式、改造手槍，去年6月間遭警方查獲，黃拒捕攻擊警察，台中地院審結，依槍砲、妨害公務罪，判刑6年4月。圖／讀者提供
台中市黃姓男子持制式、改造手槍，去年6月間遭警方查獲，黃拒捕攻擊警察，台中地院審結，依槍砲、妨害公務罪，判刑6年4月。圖／讀者提供

妨害公務 強盜 猥褻

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