北部竹聯幫跨域南部押人討債 南北警方合力掃蕩8嫌瓦解

台南市永康區某餐飲業老闆，上月29日遭北部竹聯幫明仁會成員，在居住大樓地下停車場以債務糾紛為名強行押走；檢警隔天循線至屏東逮捕1嫌，被害人本月1日獲釋，檢警本月11至13日北上逮捕7人，查扣槍枝等犯案工具，全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移請台南地檢署偵辦，其中6人遭法院裁定收押禁見。

據悉，上月29日凌晨3時許，被害人在居住的永康區某大樓地下室以債務糾紛為名遭擄走，家屬清晨6時許見被害人遲未返家，經前往地下室停車場車輛旁發現被害人拖鞋後，疑被害人恐遭危害遂向警方報案。

永康警分局獲報報請台南地檢署檢察官指揮，與台南市刑大共同組成專案小組全力偵辦，翌(30)日清晨先在屏東將21歲沈嫌緝捕到案。

經專案小組追查分析，發現該犯罪集團具組織結構，係以債務糾紛為名押走被害人限制其行動，以謀取不法利益，整個犯案過程分工細膩且交換多部作案車輛，並一再變換囚禁處所，藉由南北遠距離地緣關係不易追查，造成多處行蹤斷點，進而誤導警方辦案方向，增加偵辦難度。

被害人稱，遭控制行動期間感受到該集團組織得知案發後數小時內，其中一名組織成員就遭警方緝捕，迫於警方強大追捕壓力，7月1日未取贖金下，在台中市郊將其釋放。

檢警抽絲剝繭，逐漸掌握案情，本月11至13日北上發動數波查緝行動，聯合刑事警察局、新北市政府警察局兵分多路，一舉掃蕩竹聯幫明仁會板橋據點，先後在板橋、汐止、新莊及北市士林區等地，