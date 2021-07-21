快訊

烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警

網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部竹聯幫跨域南部押人討債 南北警方合力掃蕩8嫌瓦解

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區某餐飲業老闆，上月29日遭北部竹聯幫明仁會成員，在居住大樓地下停車場以債務糾紛為名強行押走；檢警隔天循線至屏東逮捕1嫌，被害人本月1日獲釋，檢警本月11至13日北上逮捕7人，查扣槍枝等犯案工具，全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移請台南地檢署偵辦，其中6人遭法院裁定收押禁見。

據悉，上月29日凌晨3時許，被害人在居住的永康區某大樓地下室以債務糾紛為名遭擄走，家屬清晨6時許見被害人遲未返家，經前往地下室停車場車輛旁發現被害人拖鞋後，疑被害人恐遭危害遂向警方報案。

永康警分局獲報報請台南地檢署檢察官指揮，與台南市刑大共同組成專案小組全力偵辦，翌(30)日清晨先在屏東將21歲沈嫌緝捕到案。

經專案小組追查分析，發現該犯罪集團具組織結構，係以債務糾紛為名押走被害人限制其行動，以謀取不法利益，整個犯案過程分工細膩且交換多部作案車輛，並一再變換囚禁處所，藉由南北遠距離地緣關係不易追查，造成多處行蹤斷點，進而誤導警方辦案方向，增加偵辦難度。

被害人稱，遭控制行動期間感受到該集團組織得知案發後數小時內，其中一名組織成員就遭警方緝捕，迫於警方強大追捕壓力，7月1日未取贖金下，在台中市郊將其釋放。

檢警抽絲剝繭，逐漸掌握案情，本月11至13日北上發動數波查緝行動，聯合刑事警察局、新北市政府警察局兵分多路，一舉掃蕩竹聯幫明仁會板橋據點，先後在板橋、汐止、新莊及北市士林區等地，

兵分多路分別在新北市板橋、汐止、新莊及臺北市士林區等地，先後拘提犯嫌24歲王嫌、21歲呂嫌、22歲陳嫌、25歲蔡嫌、26歲呂嫌、21歲張嫌及32歲吳嫌等7人到案，並起獲6部涉案車輛、查扣空氣槍2支、開山刀2支、狼牙棒2支、小刀2支、辣椒水2瓶等犯案工具，成功瓦解該犯罪組織勢力。

竹聯幫跨域南部犯案，南北警方合力掃蕩8嫌瓦解。記者謝進盛／翻攝
竹聯幫跨域南部犯案，南北警方合力掃蕩8嫌瓦解。記者謝進盛／翻攝
竹聯幫跨域南部犯案，南北警方合力掃蕩8嫌瓦解。記者謝進盛／翻攝
竹聯幫跨域南部犯案，南北警方合力掃蕩8嫌瓦解。記者謝進盛／翻攝
警方查扣犯嫌犯案工具。記者謝進盛／翻攝
警方查扣犯嫌犯案工具。記者謝進盛／翻攝
竹聯幫跨域南部犯案，南北警方合力掃蕩8嫌瓦解。記者謝進盛／翻攝
竹聯幫跨域南部犯案，南北警方合力掃蕩8嫌瓦解。記者謝進盛／翻攝
竹聯幫跨域南部犯案，南北警方合力掃蕩8嫌瓦解。記者謝進盛／翻攝
竹聯幫跨域南部犯案，南北警方合力掃蕩8嫌瓦解。記者謝進盛／翻攝

債務 警察

延伸閱讀

汐止廠辦3字頭價格 吸睛

久等了！「壽司郎」首度進駐汐止 招牌已掛上

汐止穀倉重現水稻田 農會搶在颱風前採收

尾隨板橋女子上樓搶劫 14年前性侵惡狼再犯案

相關新聞

男子暗夜持刀搶超商 店員當他的面從容報警

37歲楊姓男子今天凌晨拿檳榔刀進超商，涉嫌對店員聲稱搶劫，他講了2次搶劫，才令店員意會過來。他還稱，如果沒錢就打電話報警...

台南毒蟲販毒偷斤減兩還被藥腳賒帳 交易44次被判7年

陳姓粗工本身有吸毒惡習，前年4、5月間為賺錢買安非他命，鋌而走險販毒，還偷斤減兩自肥，從中抽取部分毒品供己施用，台南警方...

台中強盜男出獄又擁2槍自重 咬警拒捕再判6年4月罰10萬

台中市黃姓男子是娃娃機業者，曾涉強盜等罪遭判刑，出獄後持有制式、改造手槍一把傍身，警方在去年6月間獲報後，前往南屯區忠勇...

消防員殉職層出不窮 基層安全問題監委立案徹查

彰化市喬友大廈上月底發生大火，消防員陳志帆殉職，基層警消人員救災安全再亮紅燈。監察委員葉大華、浦忠成今天表示，近5年來我...

北部竹聯幫跨域南部押人討債 南北警方合力掃蕩8嫌瓦解

台南市永康區某餐飲業老闆，上月29日遭北部竹聯幫明仁會成員，在居住大樓地下停車場以債務糾紛為名強行押走；檢警隔天循線至屏...

毒販擁槍自重藏匿新北　北市警接連抄倉查獲槍毒

曾涉多起毒品案的25歲林姓男子，去年底以製毒、販毒為利，還擁槍自重，台北市警方經調查蒐證，日前分別在新北市板橋區、新莊區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。