毒販擁槍自重藏匿新北　北市警接連抄倉查獲槍毒

曾涉多起毒品案的25歲林姓男子，去年底以製毒、販毒為利，還擁槍自重，台北市警方經調查蒐證，日前分別在新北市板橋區、新莊區林男倉庫中查獲毒品安非他命、K他命等，制式手槍及子彈475枚，前後將林男及兩名同夥查緝到案，依法送辦。

警方調查，活躍於新北市板橋區的林男雖無幫派背景，但是地方不良分子，去年底與夥同友人製毒、販毒以牟利，他個人還擁槍自重，維護自家毒品生意。

台北市刑警大隊獲報後著手蒐證，今年2月5日到林男位於新北市板橋區的承租倉庫內搜索，查獲一把捷克CZ-75制式手槍、子彈475枚，雖林供稱槍彈是不知名人士寄放，警詢後仍依砲彈藥刀械管制條例罪送辦，20萬元交保。

警方事後發現林男仍經營毒品交易，3月3日再次循線前往新北市新莊區另處倉庫搜索，當場查獲林男、24歲陳姓男子、20歲楊姓男子，查扣毒品安非他命58.9公克、K他命56.1公克，一粒眠藥錠1488.2公克、毒品即溶包456包（2979.1）公克、卡西酮粉末224包（425.7公克）及製毒工具，詢後依毒品危害防制條例送辦，林男收押3個月、陳男5萬元交保、楊男無保釋回。

台北市警察局局長楊源明表示，時值暑期，警方為防制青年學子沾染毒害，將持續追查各類毒品製造、分裝及販賣案件，疫情解封後也將針對可能涉毒場所加強臨檢查察，有心分子切勿以身試法。