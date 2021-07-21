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暑期好young 南警向返校青少年直播青春專案

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

暑假受疫情影響，青少年活動範圍受限，但傳播無受限、暑期生活依然要快樂好樣(young)。台南市警一分局員警化身年輕人最熱搜的「防彈少年團」，提醒青少年慎防毒害、詐欺、援交、賭博等四大觸法行為，並以線上直播方式辦理犯罪預防宣導及有獎徵答，讓青少年藉由輕鬆歡樂的方式更清楚青春專案。

東區復興國民中學二年級學生昨天暑期返校日，警方辦理網路直播宣導，讓青少年能藉由輕鬆歡樂的方式更楚今年青春專案宣導主題，有效防止被害。

針對時下國中生最新興的「虛擬老婆｣、「招募朋友就送iPhone｣、抖音頻道、LINE交易等方式拍攝成宣導影片，影片中現職員警化身成年輕人最熱搜的「防彈少年團」，導入宣導青春專案四大主題。

員警扮演成主角「志明｣，透網路博弈及以LINE和網路「虛擬老婆｣互動後，而遭設局傳送不雅照片，一步步陷入泥淖，並在抖音頻道得知購買毒品方式後，為求有錢能買毒品而當車手涉嫌詐欺，被警方逮捕接受矯正的小故事，影片簡短扼要、有效吸引同學的目光，反應熱烈。

分局長方國璽呼籲年輕朋友，暑假期間除犯罪預防外，外出請務必遵守交通安全規則，不要有飆車行為，行車保持適當速度，勿逞一時之快，避免造成終身遺憾。

台南市東區復興國中學生暑期返校日，市警一分局直播宣導青春專案。圖／台南市警一分局提供
台南市東區復興國中學生暑期返校日，市警一分局直播宣導青春專案。圖／台南市警一分局提供
台南市警一分局長方國璽，直播宣導青春專案。圖／台南市警一分局提供
台南市警一分局長方國璽，直播宣導青春專案。圖／台南市警一分局提供

網路直播 毒品

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