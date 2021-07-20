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慣竊西門町旅店遭砍喪命 在逃最後一嫌終落網

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

西門町商圈一間日租旅店近日發生持刀傷人案，傷者經搶救仍傷重不治，繼同行3名犯嫌陸續到案，警方今天下午5時又查獲涉嫌持刀砍人的劉姓主嫌，目前正將其帶返警局，偵詢後也將依傷害致死罪嫌送辦。

台北市消防局7月18日凌晨1時47分獲報，萬華區成都路上一間日租旅店內有人遭砍傷，警消及員警到場發現，40歲袁姓男子倒地不起，左前大腿受有刀傷，不斷出血，仍大聲求救，經送台大醫院搶救，仍於當晚6時許傷重不治。

警方調查，案發當時有4人乘坐一輛自小客車到旅店外，其中3人上樓，案發後又從容離開。經追查，50歲黃姓瘖啞男子事前向車行租下一輛租賃車，30歲簡姓男子向黃借車後，駕車載著41歲李姓男子、23歲莊姓男子及30歲劉姓男子前往案發旅店，準備與袁男處理糾紛。

一行人到場後，李、莊、劉男3人下車上樓，與袁男爆發口角後，劉男持刀砍傷袁大腿，隨後不顧袁哀嚎，從容離開。警方7月19日凌晨分別將簡、李、莊3人查獲到案，依傷害致死罪送辦，檢訊後簡5萬元、莊10萬元交保，莊的處分未出爐。

經2日追查，警方今天下午5時許再將在逃劉男查獲，目前正帶返警局準備偵詢，進一步釐清案發經過及相關犯案動機，詢後也將依傷害致死罪嫌送辦。

據悉，傷重死亡的袁姓男子曾涉數起竊盜案及毒品案，是萬華區頭痛人物、轄區萬華分局常客，劉男則是每隔周都會入住案發旅店，長期下來房務人員都知道這號人物，案發後發現倒臥房內的竟非承租劉男而是袁男，感到非常意外。

在劉男之前到案的犯嫌供稱，原本只是劉男與袁男有口角糾紛，遂同行助陣，要「給袁一點教訓」，劉男以一把西瓜刀傷人後，逃跑途中已將刀具隨處丟棄；警方案發後一度聯繫劉男，他雖稱「人不在台北」，但願意到案配合偵辦，卻突然斷聯逃逸。

轄區萬華警分局。記者李隆揆／攝影
轄區萬華警分局。記者李隆揆／攝影
西門町商圈一間日租旅店近日發生持刀傷人案。記者李隆揆／攝影
西門町商圈一間日租旅店近日發生持刀傷人案。記者李隆揆／攝影
轄區萬華分局西門町派出所。記者李隆揆／攝影
轄區萬華分局西門町派出所。記者李隆揆／攝影
西門町商圈一間日租旅店近日發生持刀傷人案。記者李隆揆／攝影
西門町商圈一間日租旅店近日發生持刀傷人案。記者李隆揆／攝影

西門町 毒品 竊盜

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